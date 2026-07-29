Bogotanos cambian sus planes de ocio: así crece el turismo dentro de la ciudad

Cada vez son más los bogotanos que optan por disfrutar su tiempo libre sin salir de la capital. Lo que antes era visto como una opción ocasional, hoy se ha convertido en una tendencia que impulsa el turismo urbano y fortalece sectores como el entretenimiento, la cultura y la recreación.

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Parques temáticos, escenarios culturales, museos y otros espacios de encuentro hacen parte de una oferta que busca responder a quienes prefieren vivir nuevas experiencias cerca de casa.

Este cambio también ha llevado a que Bogotá deje de ser únicamente un destino para visitantes nacionales e internacionales y se consolide como una ciudad que invita a sus propios habitantes a recorrerla desde otra perspectiva, aprovechando su amplia oferta de actividades para todas las edades.

El turismo urbano gana espacio entre los bogotanos

La búsqueda de planes cercanos se ha convertido en una alternativa para compartir en familia, salir con amigos o simplemente romper con la rutina sin necesidad de viajar largas distancias. Esta dinámica ha fortalecido el llamado turismo de cercanía, una tendencia que también contribuye a dinamizar la economía local.

En este escenario, parques de diversiones, teatros, centros culturales y otros espacios recreativos han incrementado su protagonismo como opciones para disfrutar durante fines de semana, vacaciones o fechas especiales.

Uno de los lugares que refleja esta evolución es Salitre Mágico, que por más de dos décadas ha recibido a familias, parejas y grupos de amigos como parte de la oferta turística y recreativa de Bogotá.

Bogotá ofrece nuevas formas de disfrutar el tiempo libre

De acuerdo con Diana Zambrano, directora de Marketing de Salitre Mágico, el comportamiento de los ciudadanos evidencia un cambio en la manera de vivir el ocio.

"Estamos viendo cómo cada vez más personas deciden disfrutar experiencias de calidad sin salir de Bogotá. Ese cambio en los hábitos de entretenimiento fortalece el turismo urbano y demuestra que la ciudad cuenta con una oferta capaz de generar experiencias memorables para residentes y visitantes. En Salitre Mágico queremos seguir siendo parte de esa transformación, ofreciendo un espacio donde las familias, los jóvenes y los turistas encuentren razones para redescubrir la capital desde la diversión, la emoción y el encuentro", afirmó.

Este tipo de iniciativas contribuye a consolidar a Bogotá como un destino turístico integral, donde la recreación y el entretenimiento no solo generan espacios de encuentro, sino que también impulsan el desarrollo económico y promueven que más personas redescubran la ciudad sin necesidad de salir de ella.