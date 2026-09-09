Video muestra los momentos de tensión del Medellín durante fallido aterrizaje en Pasto

Independiente Medellín vivió momentos de tensión antes de su partido contra Deportivo Pasto por la Copa Colombia. La delegación del conjunto antioqueño tuvo dificultades para llegar a territorio nariñense luego de que el avión en el que viajaba no pudiera aterrizar, situación que obligó a modificar el itinerario del equipo.

El episodio ocurrió antes del compromiso programado para este miércoles 9 de septiembre, a las 8:10 p. m. Después de los inconvenientes, el DIM confirmó que la aeronave tuvo que regresar a Cali y que el plantel pasaría la noche en la capital del Valle del Cauca.

Video mostró cómo fue uno de los intentos de aterrizaje del DIM en Pasto

En las últimas horas comenzó a circular un video grabado por Andrés Arango Murillo, realizador audiovisual del Independiente Medellín, en el que quedó registrado uno de los momentos vividos por la delegación durante el vuelo.

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Las imágenes muestran el movimiento que se sentía dentro de la aeronave mientras se adelantaba uno de los intentos de aproximación a Pasto. Finalmente, las condiciones impidieron completar el aterrizaje y el avión debió continuar su recorrido.

El propio club explicó lo sucedido a través de sus canales oficiales.

“Tras tres intentos fallidos de aterrizaje en la ciudad de Pasto, el avión que nos transportaba tuvo que regresar a la ciudad de Cali. El equipo pasará la noche en la capital del Valle y este miércoles sobre las 10:00 a.m. tomará vuelo nuevamente a la ciudad de Pasto”.

Independiente Medellín finalmente logró aterrizar en Pasto

Después de la complicada jornada, el panorama cambió durante la mañana de este miércoles. Independiente Medellín logró aterrizar en Pasto y pudo continuar con su planificación para el encuentro ante el conjunto volcánico.

El inconveniente aéreo generó cambios de última hora en la logística del equipo, que tuvo que permanecer en Cali y realizar un nuevo desplazamiento pocas horas antes del partido.

Pese al retraso y a los tres intentos fallidos registrados inicialmente, la delegación llegó finalmente a su destino y el DIM podrá afrontar el compromiso por la Copa Colombia, previsto para las 8:10 p. m.