CANAL RCN
Tendencias

Festival Cordillera 2026: el escenario perfecto para un nuevo sabor

Una innovadora propuesta será protagonista durante la próxima edición del Festival Cordillera en Bogotá.

Foto: creada con Gemini
Foto: creada con Gemini

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
05:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de los licores está experimentando una transformación profunda. Actualmente, el consumo de whisky ya no se limita a la noche o a las reuniones formales. Hoy, se abre paso en festivales de música, 'tardeos' en restaurantes, días soleados de piscina y asados espontáneos con amigos.

Festival Cordillera 2026: estos son los artistas que se presentarán en su nueva edición
RELACIONADO

Festival Cordillera 2026: estos son los artistas que se presentarán en su nueva edición

Para responder a esta dinámica, Buchanan’s Pineapple llega al mercado combinando el inconfundible carácter tradicional de su whisky con las refrescantes notas de la piña. Esta fusión busca conectar con nuevos paladares y modernizar la manera en que los colombianos disfrutan la bebida.

Foto: Diageo
Foto: Diageo

Una nueva forma de disfrutar los sabores

Uno de los propósitos principales de este lanzamiento es romper paradigmas históricos dentro de la categoría de licores. Las mujeres consumen cada vez más whisky, y el público joven busca integrarlo en ambientes más relajados y cotidianos.

Hilda Vélez, directora de Marketing de Diageo Colombia, asegura que este nuevo producto permite a la marca acercarse a esos momentos de consumo desde una perspectiva innovadora y muy fresca. "Queremos romper paradigmas alrededor de la categoría", afirma, destacando que el objetivo es acompañar a las personas junto a esa "familia que elegimos".

Para presentar oficialmente esta bebida, la marca ha elegido convertirse en el patrocinador oficial del Festival Cordillera. Este evento musical se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Festival Cordillera 2026: así operan las estafas con inteligencia artificial en la venta de boletas
RELACIONADO

Festival Cordillera 2026: así operan las estafas con inteligencia artificial en la venta de boletas

Una experiencia de lujo en el Festival Cordillera

El festival, que celebra los sonidos latinos, reunirá a estrellas de talla internacional como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Sean Paul, Andrés Cepeda y el legendario Grupo Niche. Según los voceros de la marca, la mezcla de distintas generaciones y géneros musicales hace del Cordillera el lugar natural para revelar la historia de Pineapple al público.

Durante ambos días, los asistentes no solo escucharán buena música, sino que vivirán la marca a través de zonas VIP, activaciones con premios, DJs invitados y espacios diseñados para redes sociales.

En el evento, también se presentará el cóctel Pineapple Spritz, una combinación de Buchanan’s Pineapple, prosecco y agua tónica, que estará disponible en una barra.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Apple

Estas son las revolucionarias funciones de los nuevos Apple Watch y AirPods

Viral

South Park se burla de Trump con un inesperado cambio de nombre

Shakira

'Agua': la nueva colaboración entre Shakira y Maluma

Otras Noticias

Turismo

Aruba más cerca: 5 ciudades colombianas con vuelos directos

Viajar a la "Isla Feliz" es más accesible que nunca. Ya son cinco las capitales colombianas que cuentan con vuelos directos hacia Aruba.

Fiscalía General de la Nación

Mujer de 22 años fue acusada por la muerte de su hija de seis meses: esto dice la Fiscalía

Según el reporte de Medicina Legal, la menor murió como consecuencia de una neumonía.

Luis Suárez

¡Gol colombiano en Champions League! Vea el gol de Luis Suarez para iniciar su temporada goleadora en Europa

Volodímir Zelenski

Avión en el que viajaba el presidente Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron

EPS

¿Quién paga la luz cuando un paciente necesita un equipo médico en casa? Esto dijo la Corte Constitucional