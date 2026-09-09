Festival Cordillera 2026: el escenario perfecto para un nuevo sabor

El mundo de los licores está experimentando una transformación profunda. Actualmente, el consumo de whisky ya no se limita a la noche o a las reuniones formales. Hoy, se abre paso en festivales de música, 'tardeos' en restaurantes, días soleados de piscina y asados espontáneos con amigos.

Para responder a esta dinámica, Buchanan’s Pineapple llega al mercado combinando el inconfundible carácter tradicional de su whisky con las refrescantes notas de la piña. Esta fusión busca conectar con nuevos paladares y modernizar la manera en que los colombianos disfrutan la bebida.

Foto: Diageo

Una nueva forma de disfrutar los sabores

Uno de los propósitos principales de este lanzamiento es romper paradigmas históricos dentro de la categoría de licores. Las mujeres consumen cada vez más whisky, y el público joven busca integrarlo en ambientes más relajados y cotidianos.

Hilda Vélez, directora de Marketing de Diageo Colombia, asegura que este nuevo producto permite a la marca acercarse a esos momentos de consumo desde una perspectiva innovadora y muy fresca. "Queremos romper paradigmas alrededor de la categoría", afirma, destacando que el objetivo es acompañar a las personas junto a esa "familia que elegimos".

Para presentar oficialmente esta bebida, la marca ha elegido convertirse en el patrocinador oficial del Festival Cordillera. Este evento musical se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Una experiencia de lujo en el Festival Cordillera

El festival, que celebra los sonidos latinos, reunirá a estrellas de talla internacional como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Sean Paul, Andrés Cepeda y el legendario Grupo Niche. Según los voceros de la marca, la mezcla de distintas generaciones y géneros musicales hace del Cordillera el lugar natural para revelar la historia de Pineapple al público.

Durante ambos días, los asistentes no solo escucharán buena música, sino que vivirán la marca a través de zonas VIP, activaciones con premios, DJs invitados y espacios diseñados para redes sociales.

En el evento, también se presentará el cóctel Pineapple Spritz, una combinación de Buchanan’s Pineapple, prosecco y agua tónica, que estará disponible en una barra.