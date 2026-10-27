Así fue la última presentación de Kbeto Zuleta junto a Elder Dayán antes del accidente

Un video de la presentación privada que compartieron los dos artistas vallenatos en Sincelejo volvió a circular en redes sociales tras el grave accidente de tránsito que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta. El siniestro dejó cuatro personas fallecidas y 17 heridas.

Un encuentro musical entre Kbeto Zuleta y Elder Dayán Díaz quedó registrado en video pocas horas antes del accidente que conmocionó al mundo del vallenato. Las imágenes corresponden a una presentación privada realizada el domingo 25 de octubre en Sincelejo, Sucre, donde ambos artistas compartieron escenario.

El registro comenzó a llamar la atención en redes sociales después de que se conociera el accidente del bus en el que viajaban Kbeto Zuleta y varios integrantes de su agrupación durante la madrugada del lunes 26 de octubre. El vehículo cayó al río Ariguaní mientras el equipo regresaba de cumplir sus compromisos musicales.

En el video se observa a los intérpretes compartiendo un momento musical frente al público. Uno de los fragmentos que más comentarios ha generado muestra a Elder Dayán dedicándole unas palabras a Kbeto, en un ambiente de cercanía entre los dos artistas.

La grabación adquirió una nueva dimensión entre los seguidores del género después de conocerse la magnitud de la emergencia vial que afectó a la agrupación del hijo de Poncho Zuleta.

¿Qué pasó después de la presentación de Kbeto Zuleta y Elder Dayán?

Tras finalizar el compromiso musical en Sincelejo, el equipo de Kbeto Zuleta emprendió el recorrido de regreso hacia Valledupar. Durante la madrugada, el bus sufrió el accidente en el sector del puente sobre el río Ariguaní, en la vía entre los departamentos de Magdalena y Cesar.

De acuerdo con los reportes, el vehículo impactó contra la estructura de protección del puente y terminó cayendo al río. Las circunstancias exactas del siniestro quedaron bajo investigación de las autoridades.

El balance conocido posteriormente fue de cuatro personas fallecidas y 17 lesionadas, entre ellas, el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, integrantes de la agrupación vallenata.

¿Cómo sigue Kbeto Zuleta tras el accidente?

El estado de salud del cantante también ha generado preocupación entre sus seguidores y colegas. Kbeto Zuleta fue trasladado a un centro médico en Bosconia, Cesar, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

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Los reportes publicados el 26 de octubre indicaron que el artista permanecía en cuidados intensivos y que los médicos habían tenido que amputarle una pierna. Su evolución continúa bajo vigilancia médica, mientras su familia y sus seguidores permanecen atentos a nuevas noticias.

La tragedia también golpeó a otros integrantes del equipo musical, varios de los cuales recibieron atención en centros asistenciales de la región.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, el video de la presentación en Sincelejo sigue circulando en redes sociales.