¿Mensajes ocultos?: Feid hace impactante revelación y desata especulaciones en redes

Salomón Villada, más conocido como Feid, volvió a tomarse las redes sociales tras compartir un video, en las horas más recientes, con el que no solo le dio la bienvenida al 2026, sino que también habría hecho una importante revelación para su carrera musical.

Feid recibe el 2026 con video inédito

El intérprete de ‘Alakran’ se tomó su cuenta oficial de Instagram para sorprender a sus seguidores con un video, durante las primeras horas del año, en donde protagonizó una inquietante narrativa o capítulo en donde dejó ver una presunta liberación que tuvo tras despedirse oficialmente de su famoso alter ego “Ferxxo”.

El hombre utilizó una gran esfera de hierro con una cadena que iba atada a su pie por lo que dicho elemento habría representado, de manera metafórica, una de las etapas iniciales de su carrera musical de la cual ya se habría liberado. Seguido de esto, el hombre, al ser libre, decide salir de su departamento en su Ferrari que llevaba en su placa ‘Feid vs Ferxxo’.

El clip, lleno de simbolismos y elementos visuales, despertó gran inquietud entre sus más fieles fanáticos ya que varios de estos especularon que dicho video sería tan solo la campaña de expectativa para el que sería su próximo álbum con el que promete volver a sus ritmos originales con los que logró su amplia fama desde el 2020.

El clip también contiene un gran número de referencias que los internautas exaltaron, pues el cantante prefiere usar lentes negros que sus famosos lentes blancos, camina con música alusiva a ceremonias en cementerios, lleva atado un extremo peso que duró desde el 2020 al 2025, utiliza frases como renacer, entre otros elementos.

Así mismo, la discusión de su relación con Karol G también revivió con dicho clip, pues con la aparente nueva etapa a la que ingresa el cantante se habría dado por finalizada su situación sentimental con la “Bichota”.

Por otro lado, el cantante cambió la descripción de su nombre en su perfil de Instagram ya que ahora posee el nombre “Feid pro max’. Esto alusivo a los comentarios, por parte de miles de internautas, que también fueron reforzados por el comentario que le hizo J Balvin al cantar juntos durante la presentación ‘Ciudad Primavera’ en Bogotá.

Feid desata intriga con reciente post

Las fuertes especulaciones sobre un próximo álbum musical también se vieron fuertemente fundamentadas por uno de los recientes post en donde, por medio de 20 imágenes, reveló algunas de las posibles pistas de su próximo trabajo musical.

En estas se destacaron todas las portadas de sus discos, su posible nuevo logo marcado por una x, una posible colaboración con Héctor Lavoe y el regreso de Wisin y Yandel junto a Feid.