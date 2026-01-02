CANAL RCN
¡Nuevo habitante! Esta es la celebridad que ingresará a La Casa de los Famosos Colombia

El ‘Jefe’ reveló el nombre del nuevo integrante que se sumará a la tercera temporada del reality.

Aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 02 de 2026
07:59 a. m.
El selecto grupo de famosos que conformarán la tercera temporada del exitoso reality del Canal RCN poco a poco se ha ido conformando por lo que el ‘Jefe’ sorprendió al hacer la revelación del nuevo integrante que se sumará a la competencia.

Con dicha novedad los colombianos cada vez más se encuentran cerca de conocer al grupo completo de celebridades que se verán obligados a convivir durante varios meses sin tener noción alguna del mundo exterior.

Nuevo habitante en La Casa de los Famosos

En esta oportunidad se trata de Juan Palau, reconocido actor y cantante que ha participado en famosas producciones nacionales. El famoso, con más de cuatrocientos mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, es una de las mayores promesas dentro de la industria musical, pues ya cuenta con importante éxitos que poseen amplios número en plataformas musicales.

Por medio de un divertido video, el famoso Jefe dio a conocer el nombre del cantante, quien ingresará este 12 de enero a la casa más famosa del país y en donde compartirá y competirá con una gran variedad de famosos, quienes ya han manifestado sus más fieles intenciones de convertirse en los ganadores de la tercera temporada del reality.

Según las características dadas por el jefe, el joven cantante se caracteriza por ser polifacético y muy competitivo por lo que no sería el primer reality en el que participa. De esta manera, los internautas ya han manifestado su emoción por ver participar al actor en uno de los formatos más exitosos del país.

Participantes confirmados para la tercera temporada

Estos son los famosos confirmados, hasta ahora: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Valerie de la Cruz, Jay Torres y ahora Juan Palau.

