Estos son los cantantes mejor pagados del 2025: ¿cuál es la cuota colombiana?

El 2025 cerró con la icónica lista de los artistas mejor pagados del 2025, según Forbes, en donde se exaltó la amplia riqueza que algunos de los cantantes más influyentes de la década obtuvieron.

¿Cuáles son los artistas mejor pagados?

The Weeknd logró convertirse en el artista mejor pagado del año al haber obtenido ganancias de unos 298 millones de dólares en 2025. Así mismo, el hombre alcanzó el primer puesto en la lista de Billboard con 490.500 y superó los mil millones de dólares tras la venta de entradas a sus conciertos de 2026, que hacen parte de su gira ‘After Hours Til Dawn’.

El cantante también logró obtener ganancias aproximadas a los 77 millones de dólares por los más de 40 conciertos que realizó a lo largo del último año.

La segunda cantante en obtener las ganancias más altas del año fue Tylor Swift al contar con 202 millones de dólares. Su álbum ‘The Life of a Showgirl’ obtuvo contundentes logros a lo largo del 2025 al superar, en la primera semana tras su lanzamiento, los 5,5 millones de unidades.

Beyoncé es la tercera artista mejor pagada, con ganancias de 148 millones de dólares al obtener la gira country con mayor recaudación en la historia al conseguir 407,6 millones de dólares con tan solo 32 conciertos.

Seguido de esta se encuentra Kendrick Lamar, Coldplay, Shakira, Drake, Chris Brown, Zach Bryan, Bad Bunny, Post Malone, Ed Sheeran, Tyler, el creador, Metallica, Lady Gaga, Billie Eilish, Imagine Dragons, Dua Lipa, Linkin Park, SZA, Morgan Wallen, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Andrea Bocelli y Iron Maiden.

Éxito de Shakira durante el 2025

Por otro lado, la barranquillera ha logrado hitos históricos y ha dejado saber que su música sigue más vigente que nunca, pues su gira ‘Las mujeres ya no lloran World tour’ ha logrado posicionarse como una de las más exitosas de la industria.

Su recaudo fue de 105 millones de dólares y obtuvo el sexto puesto, en la lista de Forbes, al lograr aproximadamente 327,4 millones de ingresos con su gira. De esta manera, la intérprete de ‘Antología’ es la única colombiana que se encuentra en el prestigioso listado.