Feid se convierte en el primer artista latino en poseer un color oficial en Pantone

Salomón Villada es considerado como uno de los artistas del género urbano con mayor influencia en los años más recientes. Su música ha logrado trascender de los escenarios ya que su marca oficial ha alcanzado hitos de recordación entre millones de fanáticos e internautas.

Feid celebra su propio color en Pantone

El intérprete de ‘Luna’ sorprendió a sus más fieles fanáticos al convertirse en el primer artista latino en poseer su propio color en Pantone, una compañía que ha creado un sistema de identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas. Su color ‘Ferxxo Green’ es un verde brillante que se ha convertido en su principal símbolo que ha marcado su imagen en los últimos años.

Salomón es uno de los pocos artistas que se ha consolidado al hacer uso de un color en específico para su imagen personal por lo que dicho logro marca un hito trascendental. También se ha convertido en un movimiento global con el que ha generado gran recordación entre sus más fieles fanáticos.

De esta manera, el ‘Ferxxo’ no solo ha llegado a hacer uso de dicho color en sus prendas, micrófonos, escenarios, entre otros elementos visuales, pues también ha llevado a sus más fieles fanáticos a vestir con dicho tono por medio de diferentes elementos con los que han llenado sus conciertos del vibrante y representativo verde.

Sin duda alguna, Feid ha sabido posicionarse como uno de los artistas que más hacer uso del buen marketing ya que sus presentaciones están repletas de simbolismos como sus famosas gafas que han llegado a ser replicadas por miles de asistentes, quienes imitan su estilo para identificarse con su amplio movimiento.

Feid llega a la residencia de Bad Bunny

Por otro lado, el cantante antioqueño ha sorprendido a sus más fieles fanáticos al aparecer en la popular residencia de Bad Bunny, en Puerto Rico, por lo que ambos artistas sorprendieron a su fanaticada al interpretar sus colaboración ‘Perreo Negro’, entre otros de sus sencillos como ‘Chorrito pa’ las ánimas’.

Por supuesto, los cantantes no solo se tomaron Puerto Rico ya que también son virales en redes sociales al protagonizar uno de los espectáculos más esperados del año, según manifestaron sus más fieles fanáticos.