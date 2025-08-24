Pipe Bueno habría enviado estos nuevos mensajes a Luisa Fernanda W en medio de los rumores de la ruptura amorosa

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W siguen siendo tendencia por su presunta ruptura amorosa.

Hasta el momento, ni el cantante ni la influencer han aclaro si en realidad su relación se terminó, pero sí han seguido posteando mensajes que han aumentado la intriga y el revuelo en las redes sociales.

Los rumores de la ruptura amorosa iniciaron después de que Pipe Bueno hizo un video hablando del desinterés y de ya no sentir lo mismo en una relación.

Además, se incrementó cuando Luisa Fernanda W escribió que le gustaría que todo lo que está viviendo se tratara de una canción, pero no es así.

Por ahora, unos seguidores creen que de verdad Pipe Bueno y Luisa Fernanda W están pasando por un momento de crisis tras su mudanza a México, mientras que otros piensan que se trata de una estrategia de marketing para promocionar el nuevo sencillo musical del artista.

Sin embargo, nada es oficial todavía y, en medio de esa coyuntura, Pipe Bueno le habría enviado un par de nuevos mensajes a Luisa Fernanda W. ¿Cuáles fueron?

Estos son los últimos mensajes que Pipe Bueno le habría enviado a Luisa Fernanda W en medio de los rumores de la ruptura

Pipe Bueno, en una primera historia de Instagram de este 24 de agosto de 2025, mostró que estaba en Rancho MX, su restaurante, y que un artista estaba cantante una canción de despecho.

Fue así como la cantó con él y escribió el siguiente mensaje: "Diles que me fui".

Además, una hora después, compartió un video cantando 'Te parece poco', uno de sus éxitos musicales, y redactó unas nuevas palabras.

"Espero no te lamentes después por pensarlo tanto, es lo único que te puedo decir. Ojalá decidas pronto", detalló.

Tras esas palabras, una internauta le dijo que no quiere que se separe de Luisa Fernanda W, mientras que otros simplemente recordaron la hipótesis del marketing.

¿Qué es lo último que ha dicho Luisa Fernanda W de su supuesta ruptura con Pipe Bueno?

En una dinámica de preguntas, Luisa Fernanda W manifestó que lo que está ocurriendo no es una estrategia de marketing para impulsar una canción, pero no reveló si sigue o no con Pipe Bueno.

No obstante, les prometió a sus seguidores que muy pronto les permitirá conocer detalles inéditos de la situación.