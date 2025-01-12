CANAL RCN
Tendencias

“Me colaba”: Maluma hace contundente confesión tras cantar con J Balvin en Medellín

El cantante antioqueño se sinceró al hacer una confesión en medio de su mensaje de agradecimiento hacia José Osorio.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
10:06 a. m.
Colombia vivió uno de los conciertos más importantes para la industria musical y el género urbano, pues José Osorio, más conocido como J Balvin, rompió un récord histórico al hacer uno de los conciertos más largos en toda la historia de la música urbana con la mayor cantidad de artistas invitados.

Pese a las amplias especulaciones, no cabe duda de que J Balvin marcó un hito trascendental para la música colombiana al lograr reunir, en un mismo escenario, a varias de las más grandes leyendas para la industria.

Sin embargo, el sentimentalismo, la emoción y la efusividad no se hicieron esperar ya que artistas como Maluma se llevaron la atención del show al protagonizar una de las escenas más conmovedoras en el escenario.

Maluma hace confesión tras concierto de J Balvin

El intérprete de ‘El perdedor’ no solo participó en el concierto ‘Ciudad Primavera’, sino que marcó un punto de inflexión trascendental durante el show ya que, mientras interpretaba su colaboración con Balvin, se arrodilló en el escenario y agradeció a su colega en medio de sentidas lágrimas y un profundo abrazo.

El momento se llevó todas las miradas y titulares ya que las instantáneas capturaron uno de los momentos más históricos para el reggaetón colombiano. No obstante, dicho momento no fue suficiente ya que el paisa decidió compartir algunos de los mejores momentos del show para sincerarse y hacer una confesión.

Según su relato, a la edad de quince años, cuando inició su carrera musical, solía ingresar sin autorización a los conciertos que, desde aquel entonces, ya realizaba J Balvin en diferentes escenarios del país.

“Cuando tenía 15 años me colaba a las fiestas que J Balvin iba a cantar para verlo vibrar con su música. Siempre supe que iba a cambiar las reglas del juego y que sería un antes y un después en su carrera”, explicó el artista.

Así mismo, exaltó la amplia labor que ha hecho Balvin para exponer la música colombiana y globalizar el reggaetón cada vez más.

Ryan Castro sorprende en concierto de J Balvin

Por su parte, Ryan Castro es otro de los artistas que causó mayor impactó durante su presentación en el concierto de Balvin, pues, minutos después de cantar en el escenario, el antioqueño decidió unirse a sus demás colegas para tomar un recipiente lleno de dulces y paquetes para venderlos.

Las imágenes, que son virales en redes sociales, exaltaron la gran efusividad y el icónico encuentro que dicho junte causó entre todos los artistas que asistieron al titánico evento musical.

