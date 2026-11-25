Felipe Saruma se subirá al escenario como conferencista el martes 15 de diciembre de 2026 en Bogotá.

El creador de contenido presentará 'Profesionalmente Empírico: el poder de tu marca personal' en el Teatro Astor Plaza, donde hablará sobre cómo construir una audiencia en redes sociales y aprovecharla para abrir oportunidades de negocio.

La charla está dirigida a emprendedores, creadores digitales y personas que quieren dar a conocer un proyecto propio. Una de las preguntas que guiará el encuentro es qué hacer después de conseguir que un video tenga muchas vistas, especialmente cuando el objetivo es atraer clientes o impulsar las ventas de un negocio.

¿De qué hablará Felipe Saruma en su conferencia?

El creador compartirá aprendizajes de su trayectoria en redes y de su trabajo como director de Vertical Cinema. A partir de esa experiencia, abordará cómo definir qué quiere comunicar una marca, qué tipo de contenido puede ayudarle a conectar con su público y cómo mantener una voz propia al presentar un producto o servicio.

La conferencia también tocará un reto que enfrentan muchos emprendedores cuando empiezan a publicar: encontrar un equilibrio entre mostrar lo que venden y ofrecer contenido que su audiencia quiera ver.

Saruma explicará cómo ha usado sus plataformas para construir una comunidad y desarrollar proyectos comerciales por fuera de sus publicaciones habituales.

¿Cuándo y dónde será la conferencia de Felipe Saruma en Bogotá?

La cita será el martes 15 de diciembre a las 8:00 p. m. en el Teatro Astor Plaza de Bogotá. La programación contempla una sola función, con una duración anunciada de dos horas. La ficha del evento señala que la edad mínima de ingreso es de 10 años.

Quienes quieran asistir pueden consultar la boletería desde la cartelera del teatro. Allí encontrarán el acceso a la página de compra para revisar las localidades disponibles y el precio de las entradas antes de reservar.