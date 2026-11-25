La explosión del carro bomba que dejó 23 heridos y devastó una importante zona comercial de Villavicencio no solo destruyó establecimientos y edificaciones. También cambió la vida de decenas de trabajadores que dependen del comercio informal para subsistir. Entre ellos está una vendedora de cholaos que resultó herida durante el atentado y que ahora enfrenta la incertidumbre de no saber cuándo podrá volver a trabajar.

La mujer, quien durante más de una década ha obtenido su sustento diario en los alrededores del parque Los Libertadores, relató que la onda explosiva la sorprendió junto a su nieta dentro del vehículo donde transportaba su puesto de trabajo. Aunque ambas sobrevivieron, las secuelas físicas y emocionales siguen presentes.

"Tengo un hematoma, me dieron medicamentos, pero sigo con dolor", contó Any Gualteros, quien fue atendida en un centro médico tras la emergencia.

Vendedora de cholaos herida en atentado de Villavicencio

La tragedia dejó daños materiales en gran parte del sector y golpeó especialmente a vendedores ambulantes y pequeños comerciantes que dependen de sus ingresos cotidianos. En el caso de esta trabajadora, la explosión destruyó la herramienta con la que sostenía a su familia.

"No sabemos cuánto tiempo vamos a durar sin trabajar. Vivimos del día a día. Si trabajo, como; si no trabajo, no tengo con qué comer", explicó.

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A las preocupaciones económicas se suman las deudas, el pago del arriendo y la imposibilidad de generar ingresos mientras se define la reapertura de la zona afectada.

La situación también ha impactado profundamente a su familia. Su nieta, de apenas nueve años, quedó traumatizada tras vivir la explosión y, según relata su abuela, ahora tiene miedo constante y no quiere separarse de sus seres queridos.

Una ciudad que intenta levantarse tras la violencia

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar responsabilidades y continúan las labores de remoción de escombros, la actividad comercial en el centro de Villavicencio permanece prácticamente paralizada.

Muchos establecimientos siguen cerrados y decenas de trabajadores esperan conocer qué tipo de ayudas recibirán para poder reactivar sus negocios. Según los reportes entregados por las autoridades, 85 establecimientos comerciales resultaron afectados por la explosión.

Pese a la magnitud de los daños, la ciudad ha comenzado a enviar mensajes de solidaridad y esperanza. Durante las últimas horas se realizaron actos simbólicos cerca del lugar donde estalló el vehículo cargado con explosivos, una muestra de apoyo a las víctimas y de rechazo a la violencia.

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Entre los escombros, historias como la de esta vendedora de cholados reflejan el verdadero impacto del atentado: familias enteras que, además de recuperarse de las heridas físicas, tendrán que reconstruir su sustento y superar el miedo que dejó una de las jornadas más difíciles para Villavicencio.