El mundo entero conoció a la nueva Miss Universo 2026 tras varios meses de competencia y preparación por parte de las 115 finalistas que participaron en el certamen más popular en el mundo.

Se trata de Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, quien se llevó la corona al convertirse en una de las favoritas durante el avance de la competencia. La coronación de la mujer llegó en un momento clave ya que logró obtener el triunfo en su propia casa y en el marco del aniversario número 75 del desfile.

¿Cómo fue la coronación del Miss Universo 2026?

Jennifer Barreto, de 27 años, es trabajadora social y se ha convertido en la primera Miss Universo que se encuentra casada y con hijos. La mujer sorprendió durante su paso por la gala principal ya que tuvo una impecable pasarela durante el desfile tanto en traje de baño como en traje de gala.

Su avance por la competencia generó gran expectativa entre los asistentes ya que esta logró ingresar al top 12, top 5 y finalmente al top 3 con el que tuvo que contestar la pregunta que los jurados seleccionaron para esta.

El cuestionamiento fue claro: “¿Qué valor humano nunca deberíamos perder ante el crecimiento de la inteligencia artificial?”. Ante la expectativa del público, la mujer decidió responder en español:

“Si la inteligencia artificial pone en riesgo nuestros valores, entonces nunca fueron valores. Los valores se encuentran en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, especialmente cuando defender esas cosas se vuelve difícil”, aseguró.

La reacción del público no se hizo esperar ya que todos los presentes decidieron levantarse para celebrar las palabras de la mujer. Su respuesta tuvo que ser comparada y evaluada con las de las otras cuatro delegadas de República Dominicana, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda.

Pero el momento decisivo llegó, finalmente República Dominicana y Puerto Rico se enfrentaron por la corona que terminó llegando a la delegada del país anfitrión.

Reacciones a la nueva Miss Universo 2026

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar ya que Barreto le dio a Puerto Rico su sexta corona y logró participar gracias al cambio de reglas del certamen en 2023.

Cabe recalcar que la última vez que Puerto Rico logró conquistar el triunfo en Miss Universo fue en 2006 por Zuleyka Rivera.