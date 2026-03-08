Atlético Nacional prepara un fichaje tras vencer a Jaguares

Atlético Nacional estaría muy cerca de concretar un nuevo refuerzo para el segundo semestre de 2026. De acuerdo con versiones de la prensa deportiva, un central tendría un acuerdo para regresar al club antioqueño y fortalecer la plantilla de cara a la Liga BetPlay II-2026.

Atlético Nacional continúa moviéndose en el mercado de fichajes tras su buen inicio en la Liga BetPlay. Luego de imponerse 3-0 sobre Jaguares de Córdoba en Montería, el conjunto verdolaga también habría dado un paso importante fuera de la cancha al cerrar la llegada de un nuevo defensor para afrontar los retos del semestre.

Aunque el club todavía no ha hecho un anuncio oficial, distintas versiones periodísticas aseguran que el regreso de Andrés Reyes estaría prácticamente definido. El zaguero, de 26 años, volvería al equipo donde inició su carrera profesional para aportar experiencia y reforzar una de las zonas que el cuerpo técnico buscaba fortalecer.

La noticia ha despertado opiniones divididas entre la afición. Mientras algunos consideran que el defensor puede recuperar el nivel que mostró en el pasado, otros prefieren esperar su rendimiento antes de celebrar su incorporación.

¿Qué se sabe del fichaje de Andrés Reyes por Atlético Nacional?

Según el periodista Juan David Londoño, existe un acuerdo entre las partes para que el defensor llegue procedente de San Diego.

De acuerdo con la versión entregada, Reyes arribaría inicialmente con un vínculo hasta diciembre de este año y el negocio contemplaría la posibilidad de extender su permanencia por una o dos temporadas adicionales, dependiendo de su desempeño y de las condiciones que acuerden ambas partes.

Hasta el momento, Atlético Nacional no ha confirmado oficialmente la operación, por lo que se espera que en los próximos días el club anuncie si el fichaje se concreta.

¿Qué viene para Atlético Nacional tras vencer a Jaguares?

El posible refuerzo aparece en un momento positivo para el conjunto antioqueño. Nacional viene de conseguir una sólida victoria por 3-0 frente a Jaguares de Córdoba, resultado que le permitió sumar tres puntos importantes en la segunda jornada de la Liga BetPlay.

Con ese triunfo, el cuadro antioqueño ganó confianza antes de uno de los compromisos más exigentes del campeonato. Su próximo reto será frente al América de Cali, el domingo 9 de agosto en el estadio Pascual Guerrero, un duelo que servirá para medir las aspiraciones de ambos clubes en el inicio del torneo.

Si se oficializa la incorporación de Andrés Reyes, Atlético Nacional sumará una nueva alternativa para fortalecer su defensa en un semestre en el que buscará competir por el título de la Liga BetPlay y mantenerse como protagonista del fútbol colombiano.