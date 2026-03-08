Así será el nuevo palacio presidencial que tendrá De la Espriella en Barranquilla

Barranquilla ultima los detalles de la nueva sede presidencial de Abelardo De la Espriella, una obra que transformará un histórico edificio militar en un centro de operaciones del Gobierno.

A pocos días de la posesión presidencial, continúan las obras de remodelación del inmueble que servirá como una de las sedes oficiales desde donde trabajará el presidente Abelardo De la Espriella.

El edificio está ubicado dentro del histórico Batallón Paraíso, en el norte de la capital del Atlántico, y hace parte de un proyecto que busca descentralizar parte de las actividades del Ejecutivo. La intervención se desarrolla a contrarreloj con el objetivo de que el lugar esté listo antes del inicio del nuevo mandato.

De acuerdo con las autoridades departamentales, la adecuación combina recursos públicos con aportes de empresas privadas para acelerar la modernización de la infraestructura.

¿Cómo será la nueva sede presidencial en Barranquilla?

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reveló a La FM que la Gobernación destinó cerca de $2.000 millones para recuperar el edificio, una construcción levantada en 2010 dentro de las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército.

Foto: Infografía La República

Ahora que el presidente va a tener como sede Barranquilla o una de sus sedes va a ser Barranquilla, hemos recuperado esa edificación, le hemos hecho la ventanería, la pintura y una refacción muy general para acondicionarla como sede gubernamental, explicó.

A estas obras también se han sumado donaciones del sector privado. Entre ellas figuran puertas y ventanales aportados por Tecnoglass, además de equipos de aire acondicionado suministrados por otros empresarios de la región.

RELACIONADO Abelardo de la Espriella designa a Ana María Vesga como la próxima ministra de Salud

Paralelamente, se construye un parqueadero de gran capacidad y una alameda que conectará el complejo con la Vía 40, uno de los principales corredores viales de Barranquilla.

¿Qué otros cambios anunció Abelardo De la Espriella?

La nueva sede en el Batallón Paraíso no será el único espacio utilizado por el Gobierno. El presidente electo confirmó que también despachará desde el Palacio de la Aduana, edificio histórico donde se realizarán consejos de ministros y reuniones con delegaciones nacionales e internacionales.

Como parte de este proceso, varias oficinas ubicadas en ese inmueble están siendo desocupadas para permitir la instalación de dependencias del Gobierno Nacional.

Además, De la Espriella anunció que impulsará un acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida como capital alterna de Colombia, una propuesta con la que busca fortalecer la presencia institucional fuera de Bogotá.

El mandatario también manifestó su intención de convertir la Casa de Nariño en un museo abierto al público, trasladando parte de las funciones administrativas hacia la capital del Atlántico.

RELACIONADO Abelardo de la Espriella hizo tres nuevos nombramientos en entidades clave

Con las obras en marcha y el cronograma acelerado, la expectativa está puesta en que la nueva sede presidencial pueda comenzar a operar desde los primeros días del nuevo Gobierno, marcando un cambio en la forma en que funcionará la Presidencia de la República.