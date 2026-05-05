Feria EVA Spring Edition: el plan imperdible en Bogotá

Durante dos fines de semana, más de 520 marcas de diseño, moda y gastronomía transformarán la ciudad en el circuito de retail experiencial más grande del país. Disfruta de este evento de entrada libre.

¿Cuándo y dónde es la Feria EVA Spring Edition?

En su noveno año y celebrando su vigésima quinta edición, la Feria EVA Spring Edition reafirma su posición como el evento más relevante de la economía creativa en Colombia. Este circuito urbano abrirá sus puertas al público de manera gratuita durante dos fines de semana consecutivos: del 30 de abril al 3 de mayo y del 7 al 10 de mayo.

El evento abarcará más de 15.000 metros cuadrados distribuidos entre el icónico Parque de la 93 y la Esquina 94. En esta ocasión, la estética del evento estará inspirada en la elegancia francesa y la primavera, utilizando elementos como flores, pájaros y luces para evocar la transformación y los nuevos comienzos. Tras recibir a cerca de 987.000 visitantes en sus tres ediciones de 2025, la organización proyecta la asistencia de unas 300.000 personas para esta edición primaveral.

RCN dice presente en la Feria EVA

El canal RCN nuevamente dice presente, por eso contará con un stand ubicado en el módulo 70. Allí los programas de televisión y radio realizarán sus trasmisiones en vivo y generarán contenidos con sus talentos e influenciadores. Este año llega con un canto fuerte y claro, el de “Hoy Respiro Mundial” lo cual significa que se ofrecerán varias actividades para los asistentes enfocadas en el fútbol y en el mundial que permitirán ganar premios y pasar una buena jornada de diversión.

El canal RCN es un aliado estratégico y además va a tener ahí su stand dentro de la feria. Como siempre va a estar espectacular desde acá van a transmitir todo lo que va a estar pasando en feria y además algo súper importante este proyecto en conjunto que tenemos con RCN es Runway que llega en esta edición espectacular con moda éxito vamos a estar con un lanzamiento increíble un desfile que no se pueden perder de la diseñadora María Elena Villamil

Dijo Ana María Gómez, directora Feria EVA

Stand RCN Feria EVA

Más de 520 marcas de moda, diseño y talento local

Lo que alguna vez comenzó como una vitrina para 70 emprendimientos, hoy es un gigantesco ecosistema de retail experiencial. La Feria EVA albergará a más de 520 marcas que abarcan categorías como moda, accesorios, joyería, wellness y diseño.

Más allá de ser un espacio de compras, EVA redefine la interacción entre el consumidor y el creador. Los asistentes podrán caminar entre pintorescas casitas, callecitas y cafés, descubriendo tanto a emprendedores que dan sus primeros pasos como a referentes consolidados de la industria.

Además, reconocidas personalidades y creadoras de contenido aportarán su cuota de autenticidad participando con sus propias marcas. Entre los nombres destacados se encuentran Alejandra Azcárate, Kika Nieto, Daniela Salazar, Paula Andrea Betancur, Viviana Grondona, Eleonora Morales y La Rubia Inmoral.

EVA Home & Decor y una oferta gastronómica única

Para los amantes del diseño de interiores, el pabellón EVA Home & Decor se consolida como una parada obligatoria. Con 900 metros cuadrados dedicados al mobiliario, el arte y la decoración consciente, este espacio contará con 84 marcas y el respaldo de grandes aliados como BoConcept, Kare, Ninja/Shark y T-fal.

El recorrido no estaría completo sin una pausa para el paladar. La feria ofrecerá cerca de 90 propuestas gastronómicas distribuidas en encantadoras zonas temáticas como el Café Rosa, Bistró, Camelia y una zona especial en el Pabellón 94, garantizando opciones para todos los gustos.

Música en vivo, celebridades y un fuerte propósito social

La experiencia en la Feria EVA trasciende las compras para convertirse en un festival cultural en toda regla. La programación musical incluirá a más de 40 artistas y bandas en escena. Nombres como Isa Roldani, Famuska, Bijao, Lunale, Camilo Pombo y Juanita Osejo llenarán el ambiente con géneros que van desde el jazz y el blues, hasta los boleros y los sonidos del mundo.

Grandes marcas aliadas como Maybelline, Bancolombia, Hawaiian Tropic y BYD activarán zonas interactivas que fusionan tecnología y bienestar. Finalmente, manteniendo intacto su pilar de responsabilidad social, el evento continuará apoyando activamente a la Fundación Cardioinfantil (LaCardio), demostrando que el diseño y el emprendimiento también pueden ser motores de cambio y solidaridad.