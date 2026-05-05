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WWE en Bogotá 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas

La WWE regresa a Colombia en 2026 con un espectacular show en Bogotá. Conoce fecha, lugar, superestrellas confirmadas y cómo comprar entradas.

La WWE regresa a Colombia en 2026 con un espectacular show en Bogotá. Conoce fecha, lugar, superestrellas confirmadas y cómo comprar entradas.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
07:00 p. m.
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La emoción por los grandes espectáculos en vivo vuelve a tomar fuerza en Colombia. La WWE confirmó su regreso al país como parte del “South America Live Tour 2026”, con una parada clave en Bogotá que promete una noche cargada de adrenalina, entretenimiento y figuras de talla mundial.

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La capital se alista así para recibir uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la lucha libre, en un formato que va más allá del deporte y se convierte en una experiencia completa.

Bogotá, lista para una noche de espectáculo global

El evento se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes del país. La función contará con un formato 360, lo que permitirá a los asistentes disfrutar del show desde todos los ángulos, generando una experiencia inmersiva y de alto impacto.

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La preventa de entradas estará disponible del 4 al 6 de mayo desde las 10:00 a.m., mientras que la venta general se abrirá el 7 de mayo a través de la plataforma Tuboleta.

Con este anuncio, Bogotá se suma a ciudades como Quito, Buenos Aires y Santiago dentro de la gira, consolidándose como un destino clave para espectáculos internacionales.

Superestrellas confirmadas y expectativa en aumento

Entre los nombres confirmados destacan figuras reconocidas como Seth Rollins, Becky Lynch y GUNTHER, además del carismático Penta El Zero Miedo y el popular equipo The Usos.

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También se suman talentos como Stephanie Vaquer y Oba Femi, lo que anticipa una cartelera diversa y llena de momentos memorables.

Para quienes no están familiarizados, la WWE es la principal compañía de entretenimiento deportivo a nivel mundial, famosa por combinar acción en el ring con historias que han conectado con generaciones. Su regreso a Colombia no solo marca un evento, sino una oportunidad para vivir en vivo un espectáculo que mezcla deporte, drama y emoción.

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