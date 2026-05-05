Fecha clave para consultar en la Registraduría si fue designado como jurado en elecciones presidenciales

Con la proximidad de las elecciones presidenciales de 2026 que se realizarán el domingo 31 de mayo, Colombia se prepara para una de sus jornadas democráticas más cruciales.

En este engranaje, los jurados de votación representan la pieza fundamental que garantiza la transparencia y la legalidad del escrutinio.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ya definió los cronogramas y los mecanismos para que los ciudadanos consulten si fueron seleccionados para cumplir esta función.

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¿Desde cuándo consultar si fue seleccionado como jurado de votación?

Para la primera vuelta presidencial, la Registraduría realiza un nuevo sorteo. Las listas suelen publicarse aproximadamente 15 días antes de la jornada electoral. En esta ocasión, el 7 de mayo se dará a conocer la lista de los ciudadanos que serán jurados de votación.

En caso de una segunda vuelta, generalmente se mantienen los mismos jurados designados para la primera.

Obligación legal y sanciones

En Colombia, faltar como jurado de votación en las elecciones presidenciales implica sanciones severas: multas de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, aproximadamente $17,5 millones para ciudadanos particulares y destitución del cargo en el caso de servidores públicos.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil establece que ser jurado de votación es un deber ciudadano de aceptación forzosa. Los jurados deben presentarse en su mesa asignada a más tardar a las 7:00 a.m. el día de la elección para instalar las mesas y garantizar el desarrollo transparente de la jornada.

Beneficios y responsabilidades

Aunque la labor es obligatoria, también otorga beneficios: los jurados tienen derecho a un día de descanso remunerado dentro de los 30 días siguientes a la elección y acceso preferencial en algunos trámites públicos.

Sin embargo, la Registraduría recuerda que la responsabilidad de verificar si se fue designado recae directamente en cada ciudadano, a través de la página oficial o la aplicación Infovotantes.