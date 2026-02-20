Combaten la trata de personas en Colombia: LATAM, Valientes ONG y Ministerio del Interior unidos

En un esfuerzo conjunto por combatir la trata de personas y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), LATAM Airlines Colombia, Valientes Colombia ONG y el Ministerio del Interior anunciaron una alianza estratégica que busca fortalecer la prevención, detección temprana y atención integral de las víctimas en el país.

Esta articulación surge en respuesta a uno de los delitos más graves y silenciados a nivel global, con más de 2.200 casos reportados en Colombia solo durante 2025.

El programa Avión Solidario de LATAM Airlines Colombia ha sido fundamental en esta iniciativa, permitiendo el traslado seguro y digno de 34 personas víctimas de trata en 2025, facilitando su retorno a entornos protectores y garantizando respuestas más oportunas durante los procesos de atención y restitución de derechos.

Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, destacó que este programa convierte la capacidad operativa de la aerolínea en un instrumento de protección y apoyo humanitario, sumando esfuerzos con la sociedad civil y el Estado.

“Nuestro programa Avión Solidario es una herramienta que nos permite poner nuestra capacidad operativa al servicio de alianzas estratégicas como la que hoy iniciamos con Valientes Colombia, junto al Ministerio del Interior de Colombia, orientadas a fortalecer la prevención y la atención de la trata de personas en el país. A través de este programa, contribuimos a generar traslados más seguros y oportunos, y a fortalecer respuestas articuladas frente a este delito”, mencionó.

Alianza contra la trata de personas: prevención y atención integral

La colaboración entre LATAM Airlines Colombia, Valientes Colombia ONG y el Ministerio del Interior combina recursos, experiencia y tecnología para garantizar protección, seguridad y dignidad a las víctimas. Valientes Colombia aporta su modelo técnico de atención integral, que incluye acompañamiento psicosocial, legal y educativo, prevención comunitaria y digital, y mecanismos para reducir la revictimización.

Danitza Marentes, directora de Valientes Colombia, enfatizó: "cuando la trata opera en red, la única respuesta efectiva es trabajar en red para romper la red; por eso, junto a LATAM Airlines Colombia y el Ministerio del Interior, convertimos la movilidad en un entorno protector: vuelos como espacios de cuidado, alerta temprana y traslados seguros y dignos que protegen la vida y previenen la revictimización. Y esto solo es posible cuando sumamos alianzas complementarias — como OUR Rescue y el sector privado— para ampliar capacidades, acelerar respuestas y sostener el acompañamiento integral. Este delito se camufla: no siempre se ve a simple vista; por eso debemos ser cada vez más innovadores, más rigurosos y más articulados en la prevención, la detección y la atención”

LATAM Airlines Colombia y el Estado fortalecen la movilidad segura de víctimas

El viceministro Jaime Luis Berdugo destacó que la trata de personas y la explotación sexual de menores constituyen violaciones graves de derechos humanos, y que esta alianza refleja un compromiso concreto del Estado colombiano con la protección integral de las víctimas. Se espera que la articulación permita trasladar de manera segura a más de 50 personas a sus lugares de origen, priorizando bienestar, dignidad y un enfoque centrado en las víctimas.

"Esta iniciativa refleja el compromiso del sector privado con los derechos humanos y con prácticas de debida diligencia empresarial alineadas con los Principios Rectores de la ONU, consolidándose como un aliado

estratégico del Estado y la sociedad civil", comentó.

El uso estratégico del transporte aéreo, sumado a la coordinación entre instituciones públicas, sector privado y organizaciones sociales, busca reducir tiempos de respuesta y optimizar recursos.

Con este modelo de corresponsabilidad, LATAM Airlines Colombia se consolida como un aliado clave en la lucha contra la trata de personas, demostrando que la cooperación interinstitucional es esencial para construir entornos de movilidad más seguros y conscientes.

Esta alianza representa un paso significativo en la consolidación de políticas públicas efectivas y en la protección de los derechos humanos, al tiempo que promueve la corresponsabilidad entre empresas, sociedad civil y Estado para enfrentar uno de los delitos más complejos del mundo.