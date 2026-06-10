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Bogotá tendrá un nuevo festival: así será el evento dedicado a la carranga

Bogotá contará con un nuevo Festival Carranguero que buscará preservar la cultura campesina, promover la música tradicional y reunir a miles de ciudadanos de la región andina.

Bogotá tendrá un nuevo festival: así será el evento dedicado a la carranga
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

junio 10 de 2026
12:56 p. m.
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La capital del país podría sumar un nuevo evento a su agenda cultural. Se trata del "Festival Carranguero de Bogotá", una iniciativa impulsada por los concejales Leandro Castellanos, David Saavedra y Andrés García, que busca reconocer y preservar la cultura campesina de miles de habitantes que han llegado a la ciudad desde departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander.

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La propuesta contempla la realización anual de un festival dedicado a la carranga, un género musical que se ha convertido en símbolo de identidad, tradición y arraigo para gran parte de la población de la región andina colombiana.

Según los promotores del proyecto, el objetivo es crear un espacio permanente que permita fortalecer el patrimonio cultural campesino y acercar a las nuevas generaciones a sus raíces.

Un homenaje a la cultura campesina en Bogotá

El nuevo festival no solo estará enfocado en la música. La iniciativa también contempla actividades culturales, muestras artísticas, ferias campesinas y espacios gastronómicos donde los asistentes podrán conocer y disfrutar de productos típicos de las regiones representadas.

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"Bogotá no sería la misma sin el aporte de la cultura campesina; con este festival queremos honrar sus raíces y darle un lugar permanente a la carranga, música que une, alegra y transmite identidad", afirmó el concejal Leandro Castellanos.

La propuesta cobra relevancia si se tiene en cuenta que en Bogotá viven cerca de 1,2 millones de personas provenientes de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, departamentos donde la carranga hace parte de la vida cotidiana y de la tradición cultural.

El festival se realizaría cada año en la capital

De acuerdo con la iniciativa, el Festival Carranguero de Bogotá se convertiría en un evento anual abierto a toda la ciudadanía, promoviendo la integración comunitaria y el reconocimiento de las expresiones culturales campesinas.

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Además, sus impulsores destacaron que el proyecto no representará costos adicionales para el Distrito, ya que se articulará con programas culturales y festivales que ya hacen parte de la oferta institucional de la ciudad.

Con esta propuesta, Bogotá busca seguir fortaleciendo su carácter diverso e incluyente, brindando un espacio para que la música, las tradiciones y la identidad campesina tengan un lugar destacado dentro de la agenda cultural de la capital.

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