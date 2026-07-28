Capturan a tres mujeres por hurto de celulares en evento masivo en Bogotá

La Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de tres mujeres señaladas de sustraer teléfonos móviles mediante la modalidad de cosquilleo durante un evento masivo en el barrio La Florida, localidad de Puente Aranda.

La Policía encontró siete equipos móviles

De acuerdo con el informe oficial, la acción se logró gracias a la alerta emitida por la central de radio y la reacción inmediata de uniformados del CAI Puente Aranda, quienes acudieron al sitio donde el personal de seguridad privada mantenía retenidas a las presuntas responsables tras percatarse del ilícito.

Al practicarles el registro, se les hallaron siete celulares de diferentes marcas. Varios asistentes al evento, entre ellos una ciudadana extranjera, reconocieron plenamente los dispositivos recuperados como de su propiedad.

Puestas a disposición de la Fiscalía

Las tres mujeres fueron informadas de sus derechos y dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los equipos incautados.

La Policía Nacional reiteró que continuará adelantando acciones operativas y de control para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana, e invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la tranquilidad a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.