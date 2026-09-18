Alcaldía de Bogotá inaugura cancha de pádel debajo de puente vehicular: la entrada es gratuita

La Alcaldía de Bogotá publicó un video informativo en el que comunican la recuperación de un espacio crítico y de basura debajo de un puente de importante calle en la ciudad que se transformó en una cancha de pádel. De este modo, la ciudad reafirma su compromiso de recuperar espacios olvidados en nuevos escenarios que sirvan para el uso y disfrute de la ciudadanía.

El nuevo espacio deportivo, creado en la localidad de Engativá, hace parte la iniciativa #PuentesQueUnen y además de la cancha de pádel, fue adecuado con gimnasio, parque infantil y zonas para actividad física.

¿Dónde se ubica la nueva cancha de pádel de la ciudad?

El nuevo espacio deportivo fue construido bajo el puente de la calle 63 con Boyacá, que según Carlos Fernando Galán, era considerado peligroso, sucio y oscuro. Además, informó que seguirán transformando este tipo de lugares para que la ciudadanía se sienta más segura en otros puntos críticos de la ciudad.

A través de la Alcaldía de Bogotá, se informó que la obra se realizó con una inversión de $1.381 millones y se logro la recuperación de 1.200 metros cuadrados que benefician a más de 5.000 personas de los barrios Estrada, La Estradita, La Cabaña y Normandía.

El uso del espacio será totalmente gratuito.

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Se entregarán más de 18 bajopuentes al finalizar el año

Durante la presentación oficial, Galán también confirmó que es el cuarto puente transformado que se le entrega a la ciudad y que al finalizar el año, serán 18 los que tendrá Bogotá.

Contará también con bicicleteros, baños públicos y una zona destinada a carros con venta de comida.

"Está espectacular" o "quedó demasiado bonito, no lo puedo creer", fueron algunas de las palabras que dijeron los primeros vecinos del sector al ver la obra finalizada.