CANAL RCN
Colombia

Alcaldía de Bogotá inaugura cancha de pádel debajo de puente vehicular: la entrada es gratuita

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que entregará 18 nuevas transformaciones al finalizar el año.

Nueva cancha de pádel debajo de puente vehicular.
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
11:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía de Bogotá publicó un video informativo en el que comunican la recuperación de un espacio crítico y de basura debajo de un puente de importante calle en la ciudad que se transformó en una cancha de pádel. De este modo, la ciudad reafirma su compromiso de recuperar espacios olvidados en nuevos escenarios que sirvan para el uso y disfrute de la ciudadanía.

Alcalde de Bogotá confirma cuándo debe inicia a operar Transmilenio en la Avenida 68: la obra ya está en un 94%
RELACIONADO

Alcalde de Bogotá confirma cuándo debe inicia a operar Transmilenio en la Avenida 68: la obra ya está en un 94%

El nuevo espacio deportivo, creado en la localidad de Engativá, hace parte la iniciativa #PuentesQueUnen y además de la cancha de pádel, fue adecuado con gimnasio, parque infantil y zonas para actividad física.

¿Dónde se ubica la nueva cancha de pádel de la ciudad?

El nuevo espacio deportivo fue construido bajo el puente de la calle 63 con Boyacá, que según Carlos Fernando Galán, era considerado peligroso, sucio y oscuro. Además, informó que seguirán transformando este tipo de lugares para que la ciudadanía se sienta más segura en otros puntos críticos de la ciudad.

A través de la Alcaldía de Bogotá, se informó que la obra se realizó con una inversión de $1.381 millones y se logro la recuperación de 1.200 metros cuadrados que benefician a más de 5.000 personas de los barrios Estrada, La Estradita, La Cabaña y Normandía.

El uso del espacio será totalmente gratuito.

Francis Ford Coppola y Carl Lewis encabezarán el World Business Forum 2026 en Bogotá
RELACIONADO

Francis Ford Coppola y Carl Lewis encabezarán el World Business Forum 2026 en Bogotá

Se entregarán más de 18 bajopuentes al finalizar el año

Durante la presentación oficial, Galán también confirmó que es el cuarto puente transformado que se le entrega a la ciudad y que al finalizar el año, serán 18 los que tendrá Bogotá.

Contará también con bicicleteros, baños públicos y una zona destinada a carros con venta de comida.

"Está espectacular" o "quedó demasiado bonito, no lo puedo creer", fueron algunas de las palabras que dijeron los primeros vecinos del sector al ver la obra finalizada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Amazonas

Amazonía en riesgo: deforestación amenaza seguridad hídrica y alimentaria de Colombia

Gobierno Nacional

Ordenan investigar la Universidad de La Guajira por presuntas irregularidades

Cartagena

VIDEO | Así sometían, amordazaban, violaban y robaban a mujeres en Barú, Cartagena

Otras Noticias

Atlético Bucaramanga

VIDEO | Juanfer Quintero recibió botellazo tras partido ante Bucaramanga y así reaccionó

Juanfer Quintero fue blanco del lanzamiento de una botella tras el partido entre Bucaramanga y Medellín. El futbolista reaccionó y todo quedó en video.

Chile

Así se preparan los cachorros de Carabineros para la Gran Parada Militar en Chile

Con entrenamiento especializado, en pocos meses pasarán de ser tiernos cachorros a convertirse en aliados estratégicos en tareas de seguridad.

Epa Colombia

La preocupante confesión que Epa Colombia le habría hecho a Yina Calderón

Información Institucional

Francis Ford Coppola y Carl Lewis encabezarán el World Business Forum 2026 en Bogotá

Cuidado personal

Cómo combatir la caída del cabello: Rutina y consejos eficaces