CANAL RCN
Tendencias

La preocupante confesión que Epa Colombia le habría hecho a Yina Calderón

Yina Calderón expresó preocupación por Epa Colombia tras hablar con ella.

Yina Calderón Epa Colombia
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
11:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yina Calderón reveló la preocupante conversación que sostuvo con 'Epa Colombia', quien permanece recluida en la cárcel de Picaleña, en Ibagué.

Según contó la creadora de contenido, su amiga atraviesa un momento emocional difícil y le habría manifestado que ya no quería continuar con su vida.

La declaración se conoció durante una entrevista de Calderón con La Mega, después de que ambas volvieran a hablar por teléfono tras casi dos años sin tener contacto. La influenciadora explicó que habían mantenido distancia para evitar situaciones que pudieran afectar a Daneidy Barrera Rojas, nombre de 'Epa Colombia'

¿Qué le dijo 'Epa Colombia' a Yina Calderón?

De acuerdo con el relato de Calderón, durante la llamada 'Epa Colombia' le expresó que no quería seguir viviendo y manifestó preocupación por lo que ocurriría con su hija.

“Según relató Yina Calderón, Epa Colombia le habría dicho: ‘Ya no quiero vivir, ¿cómo hago para mi niña? La voy a dejar a Karol’”

'Epa Colombia' no se guardó nada y habló tras el traslado a una nueva cárcel: esto dijo
RELACIONADO

'Epa Colombia' no se guardó nada y habló tras el traslado a una nueva cárcel: esto dijo

La creadora de contenido aseguró que la situación le generó temor y preocupación por la integridad de Barrera.

Calderón también dijo que teme recibir una noticia fatal sobre su amiga mientras permanece privada de la libertad y pidió que se estudien alternativas para que pueda continuar cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria.

'Epa Colombia' salió de la Escuela de Carabineros y fue trasladada a nueva cárcel
RELACIONADO

'Epa Colombia' salió de la Escuela de Carabineros y fue trasladada a nueva cárcel

La declaración corresponde al relato de Yina Calderón y no constituye una confirmación directa de Epa Colombia sobre su estado emocional.

¿Por qué Epa Colombia está en prisión?

Daneidy Barrera Rojas cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por delitos relacionados con los hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2019, cuando causó daños en una estación de TransMilenio.

Actualmente permanece recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Coiba Picaleña, después de haber sido trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá el pasado 7 de agosto.

Yina Calderón reveló video de 'Epa Colombia' desde la cárcel y pidió ayuda por su situación
RELACIONADO

Yina Calderón reveló video de 'Epa Colombia' desde la cárcel y pidió ayuda por su situación

La situación de la empresaria ha generado diferentes reacciones en redes sociales, especialmente después de que se difundieran imágenes de algunos de sus traslados judiciales bajo custodia del INPEC.

Yina Calderón ha utilizado sus redes sociales para cuestionar las condiciones en las que, según su percepción, se encuentra su amiga y para pedir atención sobre su situación.

Este artículo fue redactado por una inteligencia artificial, bajo la supervisión de un periodista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Los Tucanes de Tijuana y grandes voces mexicanas se toman Bogotá

Artistas

Mujer señalada de tener romance con J Balvin habló tras ruptura con Valentina Ferrer

Viral

Así es el Power Slap, el fenómeno viral de dar y recibir cachetadas que tiene liga profesional

Otras Noticias

Información Institucional

Francis Ford Coppola y Carl Lewis encabezarán el World Business Forum 2026 en Bogotá

Este encuentro empresarial clave reunirá a más de 1.300 líderes para discutir liderazgo, inteligencia artificial e innovación disruptiva en Colombia.

Fútbol internacional

Selección Colombia femenina, derbi de Madrid y fútbol colombiano: prográmese con los mejores partidos del fin de semana

Atlético de Madrid vs. Real Madrid se destaca como uno de los partidos más interesantes del fin de semana.

China

Atleta habría sufrido incontinencia fecal durante una competencia de Hyrox: se llevó el primer puesto

Amazonas

Amazonía en riesgo: deforestación amenaza seguridad hídrica y alimentaria de Colombia

Cuidado personal

Cómo combatir la caída del cabello: Rutina y consejos eficaces