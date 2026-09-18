La preocupante confesión que Epa Colombia le habría hecho a Yina Calderón

Yina Calderón reveló la preocupante conversación que sostuvo con 'Epa Colombia', quien permanece recluida en la cárcel de Picaleña, en Ibagué.

Según contó la creadora de contenido, su amiga atraviesa un momento emocional difícil y le habría manifestado que ya no quería continuar con su vida.

La declaración se conoció durante una entrevista de Calderón con La Mega, después de que ambas volvieran a hablar por teléfono tras casi dos años sin tener contacto. La influenciadora explicó que habían mantenido distancia para evitar situaciones que pudieran afectar a Daneidy Barrera Rojas, nombre de 'Epa Colombia'

¿Qué le dijo 'Epa Colombia' a Yina Calderón?

De acuerdo con el relato de Calderón, durante la llamada 'Epa Colombia' le expresó que no quería seguir viviendo y manifestó preocupación por lo que ocurriría con su hija.

“Según relató Yina Calderón, Epa Colombia le habría dicho: ‘Ya no quiero vivir, ¿cómo hago para mi niña? La voy a dejar a Karol’”

La creadora de contenido aseguró que la situación le generó temor y preocupación por la integridad de Barrera.

Calderón también dijo que teme recibir una noticia fatal sobre su amiga mientras permanece privada de la libertad y pidió que se estudien alternativas para que pueda continuar cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria.

La declaración corresponde al relato de Yina Calderón y no constituye una confirmación directa de Epa Colombia sobre su estado emocional.

¿Por qué Epa Colombia está en prisión?

Daneidy Barrera Rojas cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por delitos relacionados con los hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2019, cuando causó daños en una estación de TransMilenio.

Actualmente permanece recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Coiba Picaleña, después de haber sido trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá el pasado 7 de agosto.

La situación de la empresaria ha generado diferentes reacciones en redes sociales, especialmente después de que se difundieran imágenes de algunos de sus traslados judiciales bajo custodia del INPEC.

Yina Calderón ha utilizado sus redes sociales para cuestionar las condiciones en las que, según su percepción, se encuentra su amiga y para pedir atención sobre su situación.

Este artículo fue redactado por una inteligencia artificial, bajo la supervisión de un periodista.