Mujer señalada de tener romance con J Balvin habló tras ruptura con Valentina Ferrer

Melanie Pavola, la mujer que ha afirmado públicamente haber tenido un romance con J Balvin, sorprendió tras la separación del cantante y Valentina Ferrer con un mensaje dirigido a la modelo argentina en el que le pidió disculpas.

La ruptura entre J Balvin y Valentina Ferrer continúa generando reacciones en redes sociales. Una de las últimas en pronunciarse fue Melanie Pavola, influencer mexicana que meses atrás aseguró haber mantenido una relación con el cantante colombiano.

Pavola utilizó sus historias de Instagram para dirigirse directamente a Ferrer y publicar un mensaje que llamó la atención de sus seguidores. La influencer acompañó sus palabras con una imagen asociada al movimiento feminista y reconoció las críticas que había recibido en redes sociales.

Discúlpame, estás hermosa y te mereces lo mejor, que Dios te bendiga. Solo dije la verdad, a las dos nos mintieron, escribió Pavola.

La publicación apareció después de que Ferrer confirmara públicamente el final de su relación con J Balvin. La modelo explicó que ambos habían decidido tomar caminos separados y señaló que la prioridad continuaría siendo el bienestar de su hijo Río.

¿Qué había dicho Melanie Pavola sobre J Balvin?

El nombre de Melanie Pavola volvió a aparecer en medio de la ruptura debido a unas declaraciones que había realizado anteriormente sobre el cantante.

La mexicana aseguró haber tenido un romance con J Balvin entre 2020 y 2021. Posteriormente, según versiones difundidas en medios de entretenimiento, volvió a referirse al supuesto vínculo durante el embarazo de Valentina Ferrer.

Sin embargo, ni J Balvin ni Ferrer han confirmado públicamente que Pavola haya sido una tercera persona en su relación ni que sus declaraciones estén relacionadas con la separación.

Después del anuncio de la ruptura, Pavola también publicó comentarios dirigidos a Ferrer que generaron críticas. Entre ellos, cuestionó la relación de la modelo con el artista y realizó afirmaciones sobre su papel como madre del hijo de J Balvin.

Horas después, llegó el mensaje de disculpa, aunque la publicación también provocó interpretaciones divididas entre sus seguidores. Algunos consideraron que se trataba de una disculpa genuina, mientras otros interpretaron sus palabras como sarcasmo.

¿Qué se sabe de la separación de J Balvin y Valentina Ferrer?

Por ahora, la pareja únicamente ha confirmado que decidió tomar caminos separados después de varios años de relación.

Ferrer pidió respeto frente al proceso personal que atraviesan y aseguró que ambos continuarán acompañando a Río con amor. J Balvin, por su parte, no ha entregado públicamente detalles sobre las razones de la ruptura.