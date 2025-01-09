CANAL RCN
Tendencias

Así se vivió el Festival de la Migración 2025: Nuquí, un poema a la vida

Nuquí se transformó en un escenario de conciencia y alegría desbordante durante el Festival de la Migración 2025.

Festival de la Migración 2025
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
09:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El alma del Pacífico colombiano se desbordó en una sinfonía de colores y esperanza durante el Festival de la Migración en Nuquí 2025.

Más que un evento, esta celebración se erige como un canto a la vida, un abrazo pedagógico y cultural que celebra la llegada de las ballenas jorobadas y exalta la identidad ancestral de las comunidades afrodescendientes e indígenas.

Organizado por la corporación Mano Cambiada, el festival es una ofrenda a la naturaleza, una cita imperdible donde la biodiversidad se funde con la alegría de un pueblo que entiende su tierra como el regalo más preciado.

¿Cómo llegar a Caño Cristales desde Bogotá y disfrutar del “río de los cinco colores"?
RELACIONADO

¿Cómo llegar a Caño Cristales desde Bogotá y disfrutar del “río de los cinco colores"?

Durante cuatro días, las calles de Nuquí se transformaron en un lienzo vibrante, pintado por la energía de niños y jóvenes que bailan, sueñan y se comprometen a ser los guardianes de su paraíso.

Festival de la Migración
Foto: Fontur

Josefina Klinger, líder de la Corporación Mano Cambiada, entidad organizadora del festival habló con Noticias RCN acerca de la belleza de este territorio colombiano:

Nuqui es un sitio de luz, es un lugar para los espíritus que están preparados y que además tiene una energía femenina y masculina, que le permite a uno encontrarse irremediablemente con uno mismo.

Tierra Bomba: el paraíso que impulsa el turismo responsable y el comercio justo en Cartagena
RELACIONADO

Tierra Bomba: el paraíso que impulsa el turismo responsable y el comercio justo en Cartagena

Festival de la Migración en Nuquí 2025: el arte de honrar la biodiversidad

Cada rincón del festival palpitó con un propósito: la conexión profunda entre el ser humano y el entorno. La magia de los talleres de educación emocional se entrelazó con el susurro de la selva y el sonido del mar.

Nadie debería irse de esta existencia sin conocer el Pacífico en general. Esta zona de Colombia solo da regalos.

El corazón del festival latió con fuerza en el "Bunde de la Migración", un desfile que fue una explosión de creatividad y conciencia.

Después de semanas de preparación, los niños, con disfraces elaborados de material reciclable, se convirtieron en ballenas majestuosas, tortugas serenas y guacamayas de mil colores. Sus trajes, más que un adorno, fueron una muestra de amor por los animales de la región.

El mar aparte de ser una despensa natural es un maestro y tiene el valor de la honestidad. El mar devuelve lo que no es de él y tiene la ley de causa y efecto. Es una energía viva que hay que respetar, mencionó Josefina.

El tesoro de la biodiversidad en el Caribe: así es el Aviario Nacional de Cartagena
RELACIONADO

El tesoro de la biodiversidad en el Caribe: así es el Aviario Nacional de Cartagena

Este desfile se transformó en un homenaje conmovedor a la riqueza natural, un espectáculo que honró la belleza de la flora y la fauna del Chocó.

Festival de la Migración 2025.
Foto: Fontur

Este encuentro con la naturaleza también contó con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con Fontur. Ambas entidades respaldaron el evento como parte de la campaña "POR MI COLOMBIA de Turismo Responsable", que busca dejar una huella positiva en cada destino.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

¿Romance a la vista?: crecen los rumores sobre la presunta relación entre Caterin Escobar y Mario Yepes

Alimentos

Ibai abre debate con su nuevo mundial de desayunos: políticos colombianos se sumaron al dilema

WhatsApp

Los celulares que se quedarán sin WhatsApp desde septiembre

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Santa Fe perdió en El Campín ante Once Caldas y se aleja de los ocho: vea los goles

Santa Fe perdió 2-1 con Once Caldas en El Campín y salió de los ocho en la Liga BetPlay 2025-II. Vea aquí los goles del partido.

Bogotá

Alcalde Galán retiró la reforma tributaria distrital que presentó en el Concejo de Bogotá

El Gobierno distrital afirmó que insistirá en su aprobación con diálogo técnico.

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Estados Unidos

La muerte de un niño de 11 años por "tocar timbre y correr" alertó a las autoridades

Enfermedades

Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia