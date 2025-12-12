CANAL RCN
Conozca quiénes ya están confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026

El Jefe confirmó a los primeros participantes de La Casa de los famosos 3. Aquí le contamos cómo avanza el listado completo.

La Casa de los Famosos Colombia
diciembre 12 de 2025
06:11 p. m.
La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está por comenzar y ya se han revelado las celebridades confirmadas que harán parte de esta nueva edición.

¿Quiénes son las celebridades confirmadas para La casa de los famosos 3?

Durante noviembre y diciembre, el público tuvo la oportunidad de elegir a sus aspirantes favoritos a través de votaciones. En total participaron ocho grupos, donde cada candidato mostró su personalidad, carisma y talento para conquistar a sus seguidores.

Por el momento, los participantes elegidos por votación y confirmados para la tercera temporada son:

  1. Nicolás Arrieta
  2. Alexa Torres
  3. Esteban Bernal
  4. Luisa Cortina
  5. Eidevin López
  6. Lorena Altamirano
  7. Maiker Smith
  8. Falta por confirmar
¿Quiénes son los participantes que entraron de manera directa a La casa de los famosos Colombia 3?

La primera participante confirmada de manera directa es Manuela Gómez, recordada por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele (2012).

Posteriormente, también hizo parte de Survivor, del cual se retiró por motivos relacionados con su salud mental. Actualmente, Manuela es empresaria, creadora de contenido y madre de una niña de un año llamada Samantha.

El segundo participante confirmado es Campanita, cuyo nombre real es Franck Stiward Luna Valencia. Es creador de contenido, bailarín y tiene 22 años.

Más recientemente se anunció la participación de Johanna Fadul, actriz bogotana de 40 años que se ha consolidado como una de las personalidades más reconocidas de la televisión y las redes sociales en Colombia.

