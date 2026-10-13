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Filtran video de la hija de Karina García con trabajador de Westcol

Trabajador de Westcol rompió el silencio tras video con la hija de Karina García. ¿Qué pasó?

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Foto: IG issaflow_ y Canal RCN

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
09:39 a. m.
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Motta, fotógrafo y realizador audiovisual que trabaja con el streamer Westcol, habló sobre el video que se viralizó en redes sociales junto a Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García.

Las imágenes llamaron la atención de los internautas, pues en ellas se veía a ambos compartiendo un momento romántico durante una salida. La difusión del contenido desató especulaciones sobre una posible relación sentimental entre los dos.

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En medio de una transmisión en vivo de Westcol, Motta se refirió a lo ocurrido y explicó que el video no era reciente. Según su relato, lo había compartido hacía más de un mes en su lista de mejores amigos de Instagram, conocida como Close Friends.

¿Qué dijo Motta sobre el video con Isabella Vargas?

Durante la conversación, Motta aseguró que el contenido pertenecía a un momento del pasado y que alguien que tenía acceso a sus historias privadas lo difundió públicamente.

El realizador audiovisual explicó que alrededor de 70 personas hacían parte de su lista de mejores amigos y manifestó que desconocía quién había compartido las imágenes. También expresó su molestia por la circulación del video, que originalmente había publicado en un espacio más restringido de su cuenta.

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Sus declaraciones se conocieron durante la transmisión de Westcol, quien también reaccionó a la difusión de contenidos privados relacionados con personas de su entorno.

¿Motta e Isabella Vargas siguen juntos?

Al referirse a las imágenes, Motta dio a entender que su vínculo con Isabella Vargas ya pertenece al pasado. También explicó que el video correspondía a un viaje que hicieron a Guatapé.


La declaración llamó la atención de los seguidores de Karina García, pues hasta que se difundieron las imágenes no se había conocido ampliamente una posible relación entre su hija y el integrante del equipo de Westcol.

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La situación continúa generando comentarios en redes sociales, donde los usuarios han reaccionado tanto al contenido de las imágenes como a la explicación del realizador audiovisual sobre la filtración del video con la hija de Karina García.

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