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¡Récord de Luis Suárez en Europa! Se convirtió en el Máximo goleador del Sporting de Lisboa en Champions League

El delantero colombiano registra 7 goles anotados con la camiseta del club de Lisboa en la máxima competición de clubes de Europa.

¡Récord de Luis Suárez en Europa! Se convirtió en el Máximo goleador del Sporting en Champions League
Foto: Sporting Club de Lisboa

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
12:44 p. m.
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El delantero colombiano Luis Suárez no para de anotar goles con el Sporting Club; este martes 13 de octubre lo volvió a hacer por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

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La nueva víctima del jugador samario de 28 años fue el Lens de Francia, que juega en condición de local e iniciaría perdiendo a los 22 minutos de juego con el gol del colombiano.

Ya son 9 goles y una asistencia las que registra Suárez en 10 partidos jugados durante la presente temporada sumando la Liga de Portugal y la Champions League.

Gol y récord para Luis Suárez en Portugal

Con asistencia de Nestory Irankunda, que desbordó por el sector izquierdo, Luis Suárez fue más ágil que su rival dentro del área chica y definió con su pierna derecha para decretar el 1-0 a favor del club de Lisboa.

Con su gol, Suárez consiguió anotar por segundo partido consecutivo en la presente Champions League y logró un importante récord: se convirtió en el máximo goleador del Sporting de Lisboa en la máxima competición de clubes de Europa con siete goles anotados.

A pesar de no tener la misma frecuencia goleadora en la Selección Colombia, Suárez se consolida como uno de los jugadores cafeteros más importantes a nivel mundial y su presencia en la selección nacional seguirá siendo indiscutible mientras mantenga el mismo ritmo con su club.

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Próximos partidos del Sporting de Lisboa

El próximo miércoles 21 de octubre, nuevamente por Champions League, el club de Luis Suárez recibirá en Lisboa al LASK Linz de Austria por la tercera fecha de la competencia; de mantenerse la victoria parcial ante el Lens, Sporting buscará en casa la tercera victoria consecutiva que lo encamine de la mejor forma antes de enfrentar los partidos más difíciles de la primera fase contra Roma, Manchester United y Manchester City, por ejemplo.

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