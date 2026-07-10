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El talento latinoamericano que busca conquistar la fotografía y el cine a nivel mundial

Sony y Creo impulsan nuevas oportunidades para fotógrafos y cineastas.

Foto: Sony

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
05:25 p. m.
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Latinoamérica empieza a ganar mayor protagonismo en los escenarios internacionales de la fotografía y el cine. Los resultados obtenidos durante 2026 por creadores de la región en diferentes competencias internacionales son una muestra del crecimiento de una generación que busca llevar sus historias más allá de las fronteras.

En los Sony World Photography Awards, fotógrafos latinoamericanos representaron el 19 % de los finalistas y el 27 % de los ganadores de Series. México, Colombia, Ecuador y Brasil estuvieron entre los países de la región que consiguieron reconocimientos.

El panorama también se extendió al cine. Una realizadora cubana hizo parte de los ganadores de los Sony Future Filmmaker Awards, una plataforma que busca identificar y proyectar nuevos talentos de la industria audiovisual.

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Una apuesta por descubrir nuevos creadores

En este contexto, Scott Gray, fundador y CEO de Creo, organización detrás de estas iniciativas, visitó Brasil y Colombia para reunirse con estudiantes, fotógrafos y cineastas.

Los encuentros, realizados junto con Sony Latinoamérica, buscan acercar a los nuevos talentos a escenarios internacionales y explicar las posibilidades que existen para quienes quieran participar en estas convocatorias.

La relevancia de estos espacios está también en las cifras. Los Sony World Photography Awards recibieron más de 430.000 imágenes provenientes de más de 200 países y territorios.

Entre los reconocidos en 2026 estuvieron la mexicana Citlali Fabián, elegida Fotógrafa del Año; el colombiano Santiago Mesa, ganador en Proyectos Documentales; la ecuatoriana Isadora Romero, primera en Medioambiente, y el brasileño André Tezza, segundo en Arquitectura y Diseño.

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Brasil y Colombia, puntos de encuentro

La agenda de Gray incluyó encuentros académicos y con comunidades creativas en São Paulo, Bogotá y Medellín. En Colombia, las actividades llegaron a instituciones como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, UNINPAHU, EAFIT y la Universidad de Antioquia.

Más allá de las competencias, la propuesta busca generar conversaciones sobre cómo una historia local puede alcanzar audiencias internacionales y qué herramientas necesitan los creadores para desarrollar una carrera profesional.

En el caso de los Sony Future Filmmaker Awards, en 2026 se recibieron trabajos de más de 8.400 cineastas de 162 países y territorios. Entre los ganadores estuvo la cubana Ana Alpízar, reconocida en la categoría Estudiante por su trabajo Norheimsund.

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Para Sony y Creo, estos resultados muestran el potencial de los creadores latinoamericanos y la importancia de generar espacios para que nuevas voces puedan presentar su trabajo ante jurados, profesionales y audiencias de diferentes países.

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