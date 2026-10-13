¿Habrá clases en Bogotá este 14 de octubre por manifestaciones? Hay comunicado oficial

Ante las manifestaciones previstas para este miércoles 14 de octubre de 2026, surgieron dudas entre padres de familia y estudiantes sobre el funcionamiento de los colegios públicos de Bogotá.

La Secretaría de Educación del Distrito confirmó que, pese a las movilizaciones, se mantendrá la prestación del servicio educativo en las instituciones oficiales de la capital.

¿Habrá clases en los colegios públicos de Bogotá este 14 de octubre?

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación confirmó que las clases se desarrollarán con normalidad este miércoles 14 de octubre en los colegios públicos de Bogotá.

Sin embargo, explicó que cada institución tendrá autonomía para organizar sus actividades de acuerdo con las condiciones particulares que se presenten durante la jornada.

"Con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, cada rector o rectora organizará la jornada escolar de acuerdo con las condiciones institucionales e informará oportunamente a las familias", señaló la entidad.

Por esta razón, los padres de familia deberán estar atentos a las comunicaciones de los colegios, especialmente ante posibles ajustes en los horarios o en el desarrollo de las actividades escolares.

¿Qué pasará con los docentes que participen en las manifestaciones?

La Secretaría de Educación también se refirió a la participación de profesores en las movilizaciones convocadas para este miércoles.

En su pronunciamiento, solicitó a los docentes interesados en asistir a las protestas que lo hagan fuera de su jornada laboral, con el propósito de evitar interrupciones en las clases.

La entidad reiteró que reconoce el derecho a la manifestación, pero insistió en la necesidad de proteger el proceso educativo de los estudiantes.

Asimismo, recordó que garantizar el acceso a la educación es una prioridad, especialmente para los niños, niñas y jóvenes de la ciudad.