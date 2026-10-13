CANAL RCN
Economía

¿Habrá clases en Bogotá este 14 de octubre por manifestaciones? Hay comunicado oficial

¿Habrá clases en Bogotá este 14 de octubre por las manifestaciones? La Secretaría de Educación emitió un comunicado sobre la jornada en colegios públicos.

¿Se suspenden las clases por paro de profesores del 12 de marzo? Esto dice la Secretaría de Educación
Foto: Secretaría de Educación

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
01:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ante las manifestaciones previstas para este miércoles 14 de octubre de 2026, surgieron dudas entre padres de familia y estudiantes sobre el funcionamiento de los colegios públicos de Bogotá.

Matrículas para 2027 en colegios oficiales de Bogotá ya se encuentran abiertas: esta es la fecha límite
RELACIONADO

Matrículas para 2027 en colegios oficiales de Bogotá ya se encuentran abiertas: esta es la fecha límite

La Secretaría de Educación del Distrito confirmó que, pese a las movilizaciones, se mantendrá la prestación del servicio educativo en las instituciones oficiales de la capital.

¿Habrá clases en los colegios públicos de Bogotá este 14 de octubre?

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación confirmó que las clases se desarrollarán con normalidad este miércoles 14 de octubre en los colegios públicos de Bogotá.

¿Por qué varios colegios en Bogotá están cerrando sus puertas? Esto se sabe
RELACIONADO

¿Por qué varios colegios en Bogotá están cerrando sus puertas? Esto se sabe

Sin embargo, explicó que cada institución tendrá autonomía para organizar sus actividades de acuerdo con las condiciones particulares que se presenten durante la jornada.

"Con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, cada rector o rectora organizará la jornada escolar de acuerdo con las condiciones institucionales e informará oportunamente a las familias", señaló la entidad.

Por esta razón, los padres de familia deberán estar atentos a las comunicaciones de los colegios, especialmente ante posibles ajustes en los horarios o en el desarrollo de las actividades escolares.

¿Qué pasará con los docentes que participen en las manifestaciones?

La Secretaría de Educación también se refirió a la participación de profesores en las movilizaciones convocadas para este miércoles.

En su pronunciamiento, solicitó a los docentes interesados en asistir a las protestas que lo hagan fuera de su jornada laboral, con el propósito de evitar interrupciones en las clases.

La entidad reiteró que reconoce el derecho a la manifestación, pero insistió en la necesidad de proteger el proceso educativo de los estudiantes.

Asimismo, recordó que garantizar el acceso a la educación es una prioridad, especialmente para los niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dane

Estos son los municipios más envejecidos de Colombia: Boyacá lidera el listado

Subsidios

Feria de Vivienda para Mujeres en Bogotá: cómo inscribirse en octubre y cuáles son los requisitos

Dólar

Dólar en Colombia hoy 13 de octubre: así abrió tras el puente festivo

Otras Noticias

Antioquia

Audios detallan cómo ocurrió el incidente de un avión con un dron en el aeropuerto de Rionegro

Los audios de la tripulación narran cómo fue el momento en el que identificaron sorpresivamente al dron.

Luis Suárez

¡Récord de Luis Suárez en Europa! Se convirtió en el Máximo goleador del Sporting de Lisboa en Champions League

El delantero colombiano registra 7 goles anotados con la camiseta del club de Lisboa en la máxima competición de clubes de Europa.

Salud mental

“Ilusión sísmica”: la sensación que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia

Artistas

¿Qué es la parálisis cerebral, condición que tenía RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’?

España

Reyes de España visitan Ceuta tras grave crisis migratoria