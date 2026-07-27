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Prometían empleo en un spa en Bogotá, pero las víctimas terminaban siendo explotadas sexualmente

La investigación permitió capturar a cinco presuntos integrantes de una estructura señalada de captar mujeres mediante anuncios laborales falsos.

Noticias RCN

julio 27 de 2026
09:50 a. m.
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Las autoridades en Bogotá desarticularon una presunta red de explotación sexual que, según la investigación, captaba mujeres mediante falsas ofertas de empleo publicadas en redes sociales.

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Las víctimas eran citadas con la promesa de trabajar en un supuesto spa, pero, de acuerdo con las autoridades, terminaban siendo engañadas, amenazadas y obligadas a ofrecer servicios sexuales.

Las pesquisas fueron lideradas por la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá durante 10 meses. Los investigadores establecieron que la estructura delincuencial estaba conformada por integrantes de una misma familia y operaba en dos sedes ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar y Engativá, donde acudían hombres en busca de servicios sexuales.

¿Cómo operaba la red de explotación sexual en Bogotá?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los presuntos responsables utilizaban anuncios en redes sociales para atraer mujeres con falsas oportunidades laborales. Una vez llegaban al supuesto lugar de trabajo, eran engañadas y sometidas a amenazas para obligarlas a prestar servicios sexuales.

La investigación también permitió establecer que los señalados imponían sanciones económicas a las víctimas cuando no atendían a los clientes, incluso si manifestaban estar enfermas.

Según la Policía, las multas oscilaban entre 100.000 y 150.000 pesos. Durante la operación fueron identificadas siete víctimas de nacionalidad colombiana y venezolana, quienes actualmente permanecen bajo protección y en proceso de recuperación tras la intervención de las autoridades.

¿Qué resultados dejó la investigación de la Policía de Bogotá?

La investigación permitió desarticular el Grupo Delincuencial Común Organizado 'Artemisa', señalado de dedicarse presuntamente a la trata de personas con fines de explotación sexual. El operativo incluyó dos diligencias de registro y allanamiento en los barrios La Riviera, en Engativá y Las Brisas, en Ciudad Bolívar, donde fueron capturadas cinco personas por orden judicial.

Entre los detenidos figura alias 'Sara', señalada como la presunta líder de la organización y responsable de captar mujeres mediante falsas ofertas laborales.

También fueron capturados alias 'Stiven', presunto administrador de los establecimientos; alias 'Natalia', quien habría participado en la captación de víctimas a través de redes sociales; alias 'Ángel', encargado de difundir contenido para promocionar los servicios de la estructura; y alias 'Yudy', señalada de controlar a las víctimas mediante multas.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los cinco capturados por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.

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