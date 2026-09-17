“Al caído, caerle”: novia de la Epa Colombia habló tras la polémica por sus keratinas

La empresa de la Epa Colombia se encuentra nuevamente en el centro de discusión tras haber sido multada por más de 140 millones de pesos al incumplir disposiciones del Estatuto del Consumidor por la venta de sus productos en internet.

Dicha sanción se encuentra relacionada con la garantía legal, la falta de información esencial en las compras electrónicas y el desconocimiento del derecho de revisión de pago.

Ante la situación legal por la que se encuentra atravesando la empresa, Karol Samantha, pareja de la empresaria, tomó las redes sociales para pronunciarse sobre la situación actual tanto de la empresa como de Barrera.

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¿Qué dijo la pareja de la Epa Colombia?

Tras la más reciente multa hacia la empresa, Karol Samantha tomó sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación actual de la empresa y de su pareja sentimental, quien se encuentra recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (Coiba Picaleña).

Pese a que la mujer no se refirió puntualmente a la situación legal por la que se encuentra atravesando, habló sobre el trabajo de su pareja al haber priorizado la estabilidad económica de decenas de mujeres que hacen parte de su empresa.

“Y al caído, caerle y sabes por qué digo esto amiga, porque las redes sociales están inundadas de noticias amarillistas sobre el caso de Daneidy, sobre su empresa, sobre su familia, sobre ella como persona, empresaria, como absolutamente todo. Ustedes saben que yo no me presto para entrar en controversias porque siempre, todos los días, trabajamos en pro de crecer”, aseguró.

Así mismo, reveló el que fue el principal objetivo detrás de la creación de su empresa al mencionar que miles de familias dependen de la venta de estos productos en el territorio nacional.

“Ustedes saben que Dani creó un imperio, una empresa super maravillosa de keratinas. No solo para sustentar a su familia y salir adelante ella, sino para ayudar a miles de personas porque sí amiga, miles de personas dependen del trabajo de Daneidy”.

“Sin embargo, aquí seguimos en una lucha constante con la mano de Dios, a salir adelante, a no dejarnos derrumbar por absolutamente nada porque, por más obstáculos que nos coloquen, vamos a seguir dándola toda como lo hemos hecho hasta el día de hoy”, añadió.

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Hija de la Epa Colombia le envío mensaje

Finalmente, el discurso de la mujer concluyó con una emotiva fotografía de su pequeña hija en donde se le observa llevando una camiseta que tenía un conmovedor mensaje en su parte trasera.

“Daneidy, no estás sola. Tu historia tiene mucho por escribir. Nosotros creemos en ti. Aquí estamos contigo siempre”, se lee en la prenda.