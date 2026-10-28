CANAL RCN
Tendencias

Celebre Halloween con la Filarmónica de Bogotá: conozca la programación

La propuesta liderara por la Red de Orquestas de la Filármonica de Bogotá ofrece alternativas gratuitas y con compra de boletería para toda la familia.

Celebre Halloween con la Filarmónica de Bogotá: conozca la programación
Foto: Filarmónica de Bogotá

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
12:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La celebración de Halloween en Bogotá no solo se concentrará en fiestas, centros comerciales y calles donde los niños podrán recibir dulces; la Filarmónica de Bogotá propone una serie de actividades y conciertos para que las familias puedan disfrutar esta fecha de una manera diferente.

Halloween en Bogotá: cinco recomendaciones para evitar que los niños se pierdan entre las multitudes
RELACIONADO

Halloween en Bogotá: cinco recomendaciones para evitar que los niños se pierdan entre las multitudes

La Red de Orquestas de la Filarmónica presenta una gran oferta musical para el 30 y 31 de octubre que tiene opciones de entrada gratuita, así como con boletería.

Programación de la Filarmónica de Bogotá para celebrar Halloween

  • 30 de octubre: Música, historias y misterio con el 'Día de brujas, dulces y música con la Banda Filarmónica Juvenil' a las 4:00 p. m., con entrada gratuita en la Plazoleta City U.
  • 30 de octubre: Magia y misterio se unen con las notas musicales en 'Fantasmas y sombras sinfónicas con la Orquesta Filarmónica de Bogotá' a las 7:00 p. m. en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con boletería que se podrá adquirir a través de TuBoleta o en las taquillas.
  • 31 de octubre: Homenaje sinfónico a la geografía emocional de Colombia en el 'Chiquitortazo con la Orquesta Filarmónica Prejuvenil' a las 2:00 p. m. y con entrada libre en el Teatro al Aire Libre La Media Torta.
  • 31 de octubre: Sonidos de cantos indígenas Kraó y la tradición Náhuatl en 'Franja “Recién oídos” con el Coro Filarmónico Juvenil' a las 3:00 p. m. en el Teatro El Parque con boletería disponible en TuBoleta.
  • 31 de octubre: 'Los clásicos se visten de misterio con la Orquesta Filarmónica Juvenil' a las 4:00 p. m. en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo con entrada libre.
  • 31 de octubre: 'Concierto de Halloween con la Orquesta Filarmónica de Bogotá' a las 4:00 p. m. en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia con entrada libre hasta completar aforo.
Bogotá prepara medidas especiales para el fin de semana de Halloween: conozca de qué se trata
RELACIONADO

Bogotá prepara medidas especiales para el fin de semana de Halloween: conozca de qué se trata

Planes para disfrutar Halloween en familia

Las múltiples opciones que ofrece la Filarmónica de Bogotá le dan a las familias bogotanas una alternativa diferente para salir de las rutinas tradicionales de Halloween en la ciudad, pero con la misma esencia de siempre a partir de disfraces y entretenimiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

Pitbull regresa a Colombia: ciudad, fecha y más información sobre su concierto

Bogotá

Halloween en Bogotá: cinco recomendaciones para evitar que los niños se pierdan entre las multitudes

Cine

Las películas de terror que puede ver en Halloween y dónde encontrarlas

Otras Noticias

Independiente Medellín

DIM estalló por rumores sobre Juan Fernando Quintero y lanzó contundente comunicado

Independiente Medellín lanzó un contundente comunicado tras los rumores sobre la lesión de Juan Fernando Quintero y pidió una rectificación.

Nicolás Maduro

Murió el juez que llevaba el caso Nicolás Maduro y Cilia Flores: ¿Qué pasará ahora?

El magistrado Alvin Hellerstein llevaba el proceso judicial contra el dictador venezolano y su esposa, programado para 2027.

Registraduría Nacional de Colombia

Definido el calendario electoral territorial para el 2027: conózcalo aquí

Estadio El Campín

Cobros en efectivo y recibos a mano en el parqueadero de El Campín

Enfermedades

Cáncer de mama y de cuello uterino: ¿qué exámenes debe hacerse y a qué edad?