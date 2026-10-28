Celebre Halloween con la Filarmónica de Bogotá: conozca la programación

La celebración de Halloween en Bogotá no solo se concentrará en fiestas, centros comerciales y calles donde los niños podrán recibir dulces; la Filarmónica de Bogotá propone una serie de actividades y conciertos para que las familias puedan disfrutar esta fecha de una manera diferente.

La Red de Orquestas de la Filarmónica presenta una gran oferta musical para el 30 y 31 de octubre que tiene opciones de entrada gratuita, así como con boletería.

Programación de la Filarmónica de Bogotá para celebrar Halloween

30 de octubre: Música, historias y misterio con el 'Día de brujas, dulces y música con la Banda Filarmónica Juvenil' a las 4:00 p. m., con entrada gratuita en la Plazoleta City U.

30 de octubre: Magia y misterio se unen con las notas musicales en 'Fantasmas y sombras sinfónicas con la Orquesta Filarmónica de Bogotá' a las 7:00 p. m. en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con boletería que se podrá adquirir a través de TuBoleta o en las taquillas.

31 de octubre: Homenaje sinfónico a la geografía emocional de Colombia en el 'Chiquitortazo con la Orquesta Filarmónica Prejuvenil' a las 2:00 p. m. y con entrada libre en el Teatro al Aire Libre La Media Torta.

31 de octubre: Sonidos de cantos indígenas Kraó y la tradición Náhuatl en 'Franja “Recién oídos” con el Coro Filarmónico Juvenil' a las 3:00 p. m. en el Teatro El Parque con boletería disponible en TuBoleta.

31 de octubre: 'Los clásicos se visten de misterio con la Orquesta Filarmónica Juvenil' a las 4:00 p. m. en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo con entrada libre.

31 de octubre: 'Concierto de Halloween con la Orquesta Filarmónica de Bogotá' a las 4:00 p. m. en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia con entrada libre hasta completar aforo.

Planes para disfrutar Halloween en familia

Las múltiples opciones que ofrece la Filarmónica de Bogotá le dan a las familias bogotanas una alternativa diferente para salir de las rutinas tradicionales de Halloween en la ciudad, pero con la misma esencia de siempre a partir de disfraces y entretenimiento.