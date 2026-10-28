Halloween en Bogotá: cinco recomendaciones para evitar que los niños se pierdan entre las multitudes

Con la llegada de Halloween, miles de familias en Bogotá se preparan para participar en recorridos de recolección de dulces, fiestas de disfraces y actividades en parques y centros comerciales. Sin embargo, las aglomeraciones que caracterizan esta celebración pueden dificultar el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.

La preocupación por su seguridad cobra relevancia ante las cifras de desaparición registradas en la capital.

Según información de Medicina Legal, entre enero y agosto de 2026 se reportaron 968 menores de edad como desaparecidos en Bogotá, una cifra que representa un incremento del 83,7 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 527 reportes.

Esto quiere decir que durante los primeros ocho meses de este año se registraron 441 reportes adicionales relacionados con menores. Aunque estos datos corresponden a diferentes circunstancias y no específicamente a celebraciones de Halloween, evidencian la importancia de fortalecer las medidas de protección.

¿Cuántos menores han sido reportados como desaparecidos en Bogotá durante 2026?

De las 2.104 personas reportadas como desaparecidas en Bogotá entre enero y agosto, el 46,01 % corresponde a menores de edad. Los registros muestran que 629 son mujeres y 339 son hombres.

La mayor concentración de reportes se presenta entre adolescentes de 12 a 17 años, con 815 casos. Por su parte, el grupo de niños entre 6 y 11 años registra 78 reportes, mientras que los menores de cinco años suman 75.

Ante este panorama, Marcela Parra, directora del Programa de Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán, explica que los eventos masivos pueden generar situaciones en las que los adultos pierdan temporalmente de vista a los menores.

“Esta celebración reúne a muchas familias, pero también implica eventos masivos y aglomeraciones en centros comerciales y otros lugares concurridos. Estas situaciones pueden generar distracciones y pérdidas momentáneas de supervisión, lo que aumenta el riesgo de que un niño se extravíe”, explica.

Por esta razón, la planificación de los recorridos y la comunicación familiar son aspectos fundamentales antes de participar en las actividades del próximo 31 de octubre.

¿Cómo evitar que los niños se pierdan durante Halloween?

Para disminuir el riesgo de extravíos durante las celebraciones, la especialista comparte cinco medidas que padres y cuidadores pueden implementar:

Supervisar constantemente a los menores: en espacios con grandes concentraciones de personas, los niños pequeños deben permanecer cerca de un adulto responsable. Tomarlos de la mano puede ayudar a evitar separaciones accidentales.

Utilizar elementos de identificación: una pulsera o tarjeta con el número telefónico de un familiar facilita el contacto en caso de que el menor se separe de su acompañante.

Establecer instrucciones antes de salir: los niños deben conocer qué hacer si pierden de vista a sus cuidadores. Es importante enseñarles a permanecer en un sitio seguro y buscar ayuda de policías o personal de seguridad identificado.

Definir quién estará encargado del cuidado: cuando varios adultos acompañan a un grupo de menores, conviene distribuir previamente las responsabilidades.

Revisar los disfraces y reducir distracciones: máscaras o accesorios que dificulten la visión pueden aumentar los riesgos durante los desplazamientos. Asimismo, los acompañantes deben evitar prestar atención excesiva a sus celulares.

“Si un niño se pierde, hay que avisar al personal de seguridad o a la Policía de manera inmediata. Si el niño no aparece, es indispensable comunicarse con las líneas de emergencia. No es necesario esperar 72 horas para denunciar una desaparición”, añadió Parra.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.