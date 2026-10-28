DIM estalló por rumores sobre Juan Fernando Quintero y lanzó contundente comunicado

Independiente Medellín rompió el silencio frente a la polémica que rodea a Juan Fernando Quintero.

El club antioqueño publicó un comunicado este miércoles 28 de octubre, luego de que circulara una versión que ponía en duda la lesión del mediocampista y señalaba la existencia de un supuesto acuerdo contractual.

La controversia comenzó con las declaraciones del periodista Gustavo Osorio, quien aseguró que Quintero no estaría lesionado y que habría pactado disputar únicamente diez partidos con el DIM: cinco ya jugados y los cinco restantes durante los cuadrangulares. Sus palabras rápidamente generaron reacciones entre los aficionados.

¿Qué dijo el DIM sobre el supuesto contrato de Juan Fernando Quintero?

Mediante un comunicado oficial, Independiente Medellín rechazó la información y calificó las afirmaciones difundidas el 27 de octubre como "comentarios malintencionados y faltos de fundamento".

El equipo cuestionó que se planteara un contrato condicionado al número de compromisos disputados y recordó el artículo 23 del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol.

Además, consideró estas afirmaciones como "una ligereza inadmisible en el ejercicio de la labor informativa".

La institución también solicitó al periodista rectificar sus declaraciones y actuar con responsabilidad al divulgar información relacionada con sus jugadores.

¿Juan Fernando Quintero está lesionado y cuándo volverá a jugar?

El Medellín reiteró que Quintero continúa recuperándose de la lesión sufrida el pasado 22 de septiembre durante el partido frente a Jaguares.

Días después, el departamento médico confirmó una lesión muscular en el recto femoral izquierdo, sin establecer una fecha definitiva para su regreso.

Por su parte, el entrenador Luis Amaranto Perea explicó recientemente que los tiempos de recuperación son difíciles de precisar, aunque espera contar con el volante para la fase final del campeonato.

Quintero también rechazó la versión en redes sociales, donde escribió: "No se dejen engañar, ya casi estamos listos". Además, advirtió sobre posibles acciones legales contra el periodista.

Finalmente, el DIM insistió en que el futbolista continúa su proceso de rehabilitación y que su regreso dependerá de la evolución física.