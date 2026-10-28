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Las películas de terror que puede ver en Halloween y dónde encontrarlas

¿Qué ver en Halloween? Recomendaciones de películas para una noche de miedo.

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Foto: diseñado por ChatGPT

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
10:56 a. m.
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¿Busca qué ver en Halloween sin salir de casa? Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+ ofrecen películas de terror, suspenso y fantasía para armar una maratón el 31 de octubre.

Desde historias de posesiones y asesinos enmascarados hasta clásicos animados, estas son algunas opciones para elegir según el tipo de miedo que quiera experimentar.

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La noche de Halloween es una oportunidad para volver a esas películas que mantienen al público en tensión o descubrir historias que se han convertido en referentes del género. La clave está en escoger entre el terror sobrenatural, los relatos psicológicos y las producciones que combinan misterio con humor.

¿Qué películas de terror puede ver en Halloween?

1. El Conjuro (2013) — HBO Max

Una familia busca ayuda después de experimentar sucesos inexplicables en su casa. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren intentan descubrir qué hay detrás de los fenómenos. Es una opción para quienes disfrutan las historias de casas embrujadas y las escenas de suspenso.

2. Sonríe (2022) — Netflix

Una psiquiatra empieza a experimentar situaciones aterradoras después de presenciar un episodio traumático con una paciente. La película construye el miedo a partir de sonrisas inquietantes y una amenaza que parece perseguirla.

3. Scream: Grita antes de morir (1996) — Apple TV

El clásico dirigido por Wes Craven sigue a un grupo de jóvenes perseguidos por un asesino enmascarado que utiliza llamadas telefónicas para intimidar a sus víctimas. Es una alternativa para quienes prefieren el suspenso, los giros inesperados y el terror de asesinos.

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4. Frankenstein (2025) — Netflix

La versión del director Guillermo del Toro retoma la historia del científico Victor Frankenstein y la criatura que nace de su experimento. La producción mezcla terror gótico, drama y preguntas sobre la vida, la muerte y la responsabilidad de quien crea.

¿Qué películas puede ver si prefiere una opción menos aterradora?

5. El extraño mundo de Jack (1993) — Disney+

Jack Skellington, el rey de Halloween, descubre la Navidad e intenta celebrarla a su manera. La película combina fantasía oscura, música y humor, por lo que puede ser una alternativa para quienes prefieren una historia de ambiente tenebroso sin recurrir al terror extremo.

6. El cadáver de la novia (2005) — Netflix y HBO Max

Esta cinta animada de Tim Burton cuenta la historia de un joven que termina comprometido accidentalmente con una novia fallecida. Su estética gótica y su humor la convierten en una opción para una noche temática.

Antes de elegir, conviene revisar cada título directamente en la plataforma, pues los catálogos pueden cambiar en Colombia y algunas películas están disponibles mediante alquiler o compra, no necesariamente con la suscripción básica.

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Con estas opciones, la maratón puede ir desde el suspenso paranormal hasta la fantasía oscura. Lo importante es comprobar dónde está disponible cada película antes de preparar las crispetas y apagar las luces.

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