Las películas de terror que puede ver en Halloween y dónde encontrarlas

¿Busca qué ver en Halloween sin salir de casa? Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+ ofrecen películas de terror, suspenso y fantasía para armar una maratón el 31 de octubre.

Desde historias de posesiones y asesinos enmascarados hasta clásicos animados, estas son algunas opciones para elegir según el tipo de miedo que quiera experimentar.

La noche de Halloween es una oportunidad para volver a esas películas que mantienen al público en tensión o descubrir historias que se han convertido en referentes del género. La clave está en escoger entre el terror sobrenatural, los relatos psicológicos y las producciones que combinan misterio con humor.

¿Qué películas de terror puede ver en Halloween?

1. El Conjuro (2013) — HBO Max

Una familia busca ayuda después de experimentar sucesos inexplicables en su casa. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren intentan descubrir qué hay detrás de los fenómenos. Es una opción para quienes disfrutan las historias de casas embrujadas y las escenas de suspenso.

2. Sonríe (2022) — Netflix

Una psiquiatra empieza a experimentar situaciones aterradoras después de presenciar un episodio traumático con una paciente. La película construye el miedo a partir de sonrisas inquietantes y una amenaza que parece perseguirla.

3. Scream: Grita antes de morir (1996) — Apple TV

El clásico dirigido por Wes Craven sigue a un grupo de jóvenes perseguidos por un asesino enmascarado que utiliza llamadas telefónicas para intimidar a sus víctimas. Es una alternativa para quienes prefieren el suspenso, los giros inesperados y el terror de asesinos.

4. Frankenstein (2025) — Netflix

La versión del director Guillermo del Toro retoma la historia del científico Victor Frankenstein y la criatura que nace de su experimento. La producción mezcla terror gótico, drama y preguntas sobre la vida, la muerte y la responsabilidad de quien crea.

¿Qué películas puede ver si prefiere una opción menos aterradora?

5. El extraño mundo de Jack (1993) — Disney+

Jack Skellington, el rey de Halloween, descubre la Navidad e intenta celebrarla a su manera. La película combina fantasía oscura, música y humor, por lo que puede ser una alternativa para quienes prefieren una historia de ambiente tenebroso sin recurrir al terror extremo.

6. El cadáver de la novia (2005) — Netflix y HBO Max

Esta cinta animada de Tim Burton cuenta la historia de un joven que termina comprometido accidentalmente con una novia fallecida. Su estética gótica y su humor la convierten en una opción para una noche temática.

Antes de elegir, conviene revisar cada título directamente en la plataforma, pues los catálogos pueden cambiar en Colombia y algunas películas están disponibles mediante alquiler o compra, no necesariamente con la suscripción básica.

Con estas opciones, la maratón puede ir desde el suspenso paranormal hasta la fantasía oscura. Lo importante es comprobar dónde está disponible cada película antes de preparar las crispetas y apagar las luces.