El presidente Abelardo de la Espriella informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la contratación pública de Barrancabermeja, un caso que, según afirmó, involucra al alcalde Jonathan Stiven Vásquez Gómez y comprometería más de 119.000 millones de pesos en recursos públicos.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que acudió personalmente al ente investigador para poner en conocimiento una serie de hallazgos relacionados con el manejo de recursos de regalías en la administración municipal.

“Más de 119.000 millones de pesos de recursos públicos bajo la lupa”, escribió, al tiempo que reiteró que perseguirá los hechos de corrupción “sin tregua”.

Recursos de regalías y contratación bajo observación

De acuerdo con la denuncia expuesta por De la Espriella, la Alcaldía de Barrancabermeja habría trasladado recursos de regalías a FONCOLOMBIA, un fondo mixto que realiza contratación bajo normas de derecho privado. Con esos recursos se habrían adjudicado siete procesos contractuales que, según la documentación revisada por el mandatario, no fueron publicados en la plataforma SECOP II.

Además, señaló que seis de esos procesos habrían contado con un único oferente. El presidente también aseguró que cuatro de los cinco contratos de obra terminaron en empresas presuntamente vinculadas a Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como “El Bachiller”.

Frente a estos hechos, De la Espriella sostuvo que “las regalías no son la chequera particular de ningún político” y pidió que los organismos competentes revisen detalladamente la destinación de los recursos públicos comprometidos.

Solicitan investigar la ruta del dinero

El jefe de Estado indicó que solicitó a la Fiscalía adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. En ese sentido, afirmó que pidió “investigar hasta el último peso”, seguir la ruta de los recursos y establecer si existieron conductas irregulares en los procesos de contratación cuestionados.

Asimismo, aseguró que su administración mantendrá una política de cero tolerancia frente a la corrupción. “Aquí no hay intocables y nadie está por encima de la ley”, manifestó en la publicación.

Hasta el momento, ni la Alcaldía de Barrancabermeja ni el alcalde Jonathan Stiven Vásquez Gómez se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones formuladas por el presidente.

Entretanto, se espera que las autoridades competentes evalúen la denuncia y determinen si existen méritos para abrir las investigaciones correspondientes.