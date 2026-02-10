CANAL RCN
¿Quién es el viejo amor con el que Lina Tejeiro se reencontrará en MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity 2026: Lina Tejeiro se reencontrará con un viejo amor tras años de distancia.

Lina Tejeiro
Foto: IG Lina Tejeiro

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
07:34 p. m.
La expectativa por la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026 alcanzó uno de sus puntos máximos tras el anuncio oficial de la lista de celebridades que pondrán a prueba sus dotes en la cocina.

Entre los nombres confirmados por el Canal RCN, destaca la presencia de la reconocida actriz y creadora de contenido llanera, Lina Tejeiro.

Sin embargo, más allá de su talento frente a las cámaras, los seguidores de la farándula nacional han puesto el foco en un detalle que promete chispas en la cocina: el reencuentro de la artista con un antiguo amor.

Lina Tejeiro se volverá a ver con un antiguo amor

Se trata del también actor Sebastián Vega, quien compartirá el set de grabación con Tejeiro en esta nueva edición del reality más famoso del país.

La historia entre ambos no es reciente, pero sí significativa, pues protagonizaron uno de los romances juveniles más recordados de la televisión colombiana cuando apenas daban sus primeros pasos en la industria.

Este reencuentro marca un hito en la programación del 2026, situando a la cocina más famosa de Colombia como el escenario donde el pasado y el presente de estas dos figuras públicas volverán a cruzarse.

El romance de juventud de Lina Tejeiro

La relación entre Lina Tejeiro y Sebastián Vega se remonta a los tiempos de ‘Padres e Hijos’, donde ambos trabajaban siendo adolescentes.

Durante aproximadamente tres años, cuando tenían alrededor de 15 años de edad, los actores sostuvieron un noviazgo que cautivó a la audiencia de la época. No obstante, el tiempo ha revelado que no todo fue color de rosa en aquel idilio juvenil.

En una reveladora entrevista en el espacio ‘Desnúdate con Eva’, la actriz de Villavicencio no dudó en calificar aquella experiencia amorosa como “tormentosa”.

Según Tejeiro, el fin de la relación dio paso a un distanciamiento prolongado que se mantuvo durante gran parte de sus carreras independientes.

Por su parte, Vega también se refirió a este vínculo en 2021, señalando que, como ocurre en muchas parejas al terminar, la comunicación se cortó por completo. “Fuimos novios casi 3 años y ya después nos dejamos de hablar... de mi lado todo bien”, afirmó el actor en su momento a través de sus redes sociales.

Desde su ruptura, la vida de ambos ha tomado rumbos muy diferentes. Sebastián Vega consolidó su vida personal al contraer matrimonio en 2018 con la influenciadora Valentina Ochoa, con quien tiene dos hijos y mantiene una relación estable.

Lina, por su cuenta, se ha convertido en una de las mujeres más influyentes del país, con una trayectoria sólida en la actuación y un éxito rotundo en plataformas digitales.

A pesar del distanciamiento, el destino los ha hecho coincidir en eventos sociales puntuales antes de este gran reto televisivo. Se tiene registro de encuentros en el año 2014 y, más recientemente, durante la inauguración de Rancho MX, el complejo gastronómico de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.

Sin embargo, compartir la presión de un concurso de cocina durante meses es una dinámica completamente distinta. La audiencia colombiana se pregunta ahora si la convivencia diaria bajo el rigor de los jueces permitirá sanar viejas heridas o si, por el contrario, la tensión del pasado influirá en el desempeño de ambos competidores.

Con la confirmación de estas celebridades, el Canal RCN asegura una temporada cargada no solo de recetas, sino de una narrativa humana que conecta con la memoria emocional de los televidentes.

