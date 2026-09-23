Histórico: Four Seasons Cartagena logra su primera Llave Michelin

El Four Seasons Hotel and Residences Cartagena ha sido reconocido con una Llave MICHELIN en la selección 2026. Si eres un viajero que constantemente busca la mejor experiencia de hospitalidad, o simplemente quieres estar al tanto del posicionamiento de Colombia en el turismo de lujo, esta noticia marca un antes y un después. Al igual que las Estrellas MICHELIN para los restaurantes, las Llaves MICHELIN distinguen a los alojamientos más excepcionales del mundo .

¿Qué significa la Llave Michelin 2026 para el Four Seasons Cartagena?

La llegada de este galardón es un impulso monumental para la ciudad amurallada. Poco más de cinco meses después de su apertura, Four Seasons Hotel and Residences Cartagena se incorpora a la selección global de hoteles distinguidos por la Guía MICHELIN. La distinción llega pocos meses después de que la propiedad abriera sus puertas en Getsemaní, en abril de este año.

Recibir nuestra primera Llave MICHELIN a pocos meses de abrir nuestras puertas es un reconocimiento muy especial para todo nuestro equipo

Afirma Annie Monnier, gerente general de Four Seasons Hotel and Residences Cartagena. Monnier destacó además que desde el inicio del proyecto, la intención ha sido crear una experiencia profundamente conectada con Cartagena, con su historia, su cultura y, sobre todo, con su gente.

Four Seasons Hotel and Residences Cartagena

Getsemaní: Restauración histórica y lujo contemporáneo

El desarrollo arquitectónico de esta propiedad es digno de admiración. Four Seasons Cartagena abrió sus puertas tras un proceso de restauración que recuperó un conjunto de edificios emblemáticos de Getsemaní. El proyecto reúne patrimonio, diseño contemporáneo y hospitalidad en una propiedad que busca integrarse de manera natural al entorno y al ritmo de la ciudad. Esta integración cuidadosa responde directamente al interés creciente de los viajeros por el turismo inmersivo y cultural.

Four Seasons Hotel and Residences Cartagena

Más allá de la Guía Michelin: Un año de múltiples reconocimientos

Las buenas noticias para la industria hotelera colombiana no terminan ahí. La Llave MICHELIN se suma a otros reconocimientos internacionales recibidos por Four Seasons Cartagena durante sus primeros meses de operación.

La propiedad fue incluida en The Best New Hotels of 2026 de AFAR, como una de las tres seleccionadas en Centro y Sudamérica. También fue reconocida por Robb Report entre los hoteles de lujo destacados a nivel global, siendo el único hotel de Colombia incluido y uno de los cuatro seleccionados en Sudamérica. Estos logros confirman el porqué Colombia está en la mira del turismo internacional de alto nivel.

¿Por qué Four Seasons lidera la hospitalidad a nivel mundial?

El éxito arrasador en Cartagena forma parte de un ecosistema de calidad que la marca ha construido durante décadas. Four Seasons abrió su primer hotel en 1961 y, desde entonces, se ha consolidado como un referente global en hospitalidad de lujo y residencias de marca. Actualmente, Four Seasons opera 136 hoteles y resorts, así como 61 propiedades residenciales en principales ciudades y destinos vacacionales en 47 países.

Con una visión centrada en el huésped, la compañía respalda su portafolio con más de 60 proyectos en desarrollo y planeación a nivel global. Además de los alojamientos, Four Seasons cuenta con más de 600 restaurantes y bares en el mundo. Sus servicios trascienden los hoteles tradicionales mediante exclusivas experiencias como Four Seasons Private Jet Experience, Four Seasons Drive Experience y el próximo lanzamiento de Four Seasons Yachts.