CANAL RCN
Colombia Video

Impresionantes imágenes de cómo quedaron los vehículos del CTI atacados a tiros en Timba, Cauca

Las disidencias de las Farc de la estructura Jaime Martínez atacó a fusil una comisión del CTI, el Ejército y Ecopetrol, durante una investigación de finanzas criminales.

Yhonay Díaz

septiembre 23 de 2026
04:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las disidencias de las Farc de la estructura Jaime Martínez atacó a fusil una comisión del CTI, el Ejército y Ecopetrol, durante una investigación de finanzas criminales, en Timba, Cauca.

Cuatro presuntos miembros de las disidencias de las Farc fueron abatidos en Cauca
RELACIONADO

Cuatro presuntos miembros de las disidencias de las Farc fueron abatidos en Cauca

Una comisión integrada por funcionarios del CTI de la Fiscalía, miembros del Ejército Nacional y personal de Ecopetrol fue atacada a tiros cuando realizaba labores de investigación en el municipio de Timba, Cauca.

El hecho quedó registrado en imágenes que muestran cómo quedaron los vehículos tras los impactos de proyectiles con armas largas que pusieron en grave riesgo la ida de los funcionarios.

Afortunadamente, el violento ataque no dejó heridos. Sin embargo, los vehículos quedaron destruidos.

Policía fue cruelmente asesinado en la estación de Policía de Timbiquí, Cauca
RELACIONADO

Policía fue cruelmente asesinado en la estación de Policía de Timbiquí, Cauca

Detalles del ataque a fusil contra una comisión del CTI

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la comisión se encontraba adelantando investigaciones sobre finanzas criminales en la zona cuando fue sorprendida por el ataque armado.

Presuntamente, la estructura armada Jaime Martínez perpetró la agresión contra los vehículos del CTI.

Las imágenes del ataque muestran claramente cómo quedaron los vehículos institucionales por múltiples impactos de bala, lo que evidencia la intensidad del ataque.

Ofensiva militar en Nariño, Norte de Santander y Cauca contra los grupos armados
RELACIONADO

Ofensiva militar en Nariño, Norte de Santander y Cauca contra los grupos armados

Ejército controló la situación tras el ataque

Tras la agresión, unidades del Ejército Nacional llegaron al lugar para recuperar el control de la zona y garantizar la seguridad de la comisión.

Afortunadamente, en el momento del ataque no se reportaron funcionarios heridos, aunque la situación representó un grave peligro para la integridad de todos los presentes.

Este tipo de hechos permite ver la difícil situación de seguridad que enfrentan los funcionarios judiciales y las fuerzas militares en departamentos como Cauca, donde la presencia de estructuras armadas ilegales complica las labores investigativas y de control territorial.

Varias personas fueron rescatadas durante combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Caucasia
RELACIONADO

Varias personas fueron rescatadas durante combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Caucasia

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Norte de Santander

Investigan a docente por actividad escolar sobre ELN y disidencias de las Farc

Medellín

Sujeto que intentó agredir a su esposa terminó quitándole la vida a su mascota en Medellín

Barrancabermeja

Alerta ambiental en Barrancabermeja: hallan cuatro manatíes antillanos muertos en el Caño San Silvestre

Otras Noticias

Estados Unidos

Juez de EE. UU. evalúa demanda de CNN, MS NOW y Politico para recuperar acceso a la Casa Blanca.

La decisión que adopte el juez podría tener implicaciones relevantes para la relación entre la Casa Blanca y los medios de comunicación.

James Rodríguez

El consejo de James Rodríguez a Juan Manuel Rengifo antes de su debut con Colombia

James Rodríguez aconsejó a Rengifo antes de su debut con la Selección Colombia.

Karol G

Karol G fue vista disfrutando de fiesta clandestina en un establecimiento en Nueva York

Colpensiones

Las razones por las que Colpensiones solicitó aplazar la implementación de la reforma pensional

Soacha

Niña de seis años necesita prótesis: perdió su pierna tras ser arrollada por un camión