Impresionantes imágenes de cómo quedaron los vehículos del CTI atacados a tiros en Timba, Cauca

Las disidencias de las Farc de la estructura Jaime Martínez atacó a fusil una comisión del CTI, el Ejército y Ecopetrol, durante una investigación de finanzas criminales, en Timba, Cauca.

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Una comisión integrada por funcionarios del CTI de la Fiscalía, miembros del Ejército Nacional y personal de Ecopetrol fue atacada a tiros cuando realizaba labores de investigación en el municipio de Timba, Cauca.

El hecho quedó registrado en imágenes que muestran cómo quedaron los vehículos tras los impactos de proyectiles con armas largas que pusieron en grave riesgo la ida de los funcionarios.

Afortunadamente, el violento ataque no dejó heridos. Sin embargo, los vehículos quedaron destruidos.

Detalles del ataque a fusil contra una comisión del CTI

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la comisión se encontraba adelantando investigaciones sobre finanzas criminales en la zona cuando fue sorprendida por el ataque armado.

Presuntamente, la estructura armada Jaime Martínez perpetró la agresión contra los vehículos del CTI.

Las imágenes del ataque muestran claramente cómo quedaron los vehículos institucionales por múltiples impactos de bala, lo que evidencia la intensidad del ataque.

Ejército controló la situación tras el ataque

Tras la agresión, unidades del Ejército Nacional llegaron al lugar para recuperar el control de la zona y garantizar la seguridad de la comisión.

Afortunadamente, en el momento del ataque no se reportaron funcionarios heridos, aunque la situación representó un grave peligro para la integridad de todos los presentes.

Este tipo de hechos permite ver la difícil situación de seguridad que enfrentan los funcionarios judiciales y las fuerzas militares en departamentos como Cauca, donde la presencia de estructuras armadas ilegales complica las labores investigativas y de control territorial.