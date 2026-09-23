Aida Victoria anuncia que se retirará de las redes sociales: ¿cuál es la razón?

Aida Victoria Merlano anunció durante una transmisión en vivo que contempla retirarse de las redes sociales antes de finalizar el presente año, una decisión sorprendió a sus seguidores, pues es una de las influencers con más seguidores de Colombia.

Merlano explicó que su posible salida de las plataformas digitales obedecería a su deseo de llevar una vida más tranquila fuera de internet. Señaló que durante sus recientes vacaciones pudo experimentar cómo sería su vida alejada de las publicaciones, los comentarios y el consumo constante de redes.

Lo más probable es que yo sí me retire en menos de un año y no es porque esté enamorada, como me dicen algunos, sino porque mi vida fuera de las redes me da mucha paz y me siento muy tranquila.

¿Cuándo se retiraría Aida Victoria Merlano de las redes sociales?

De acuerdo con lo explicado en el live, su retiro de las redes sociales estaría previsto para diciembre de 2026. Merlano indicó que espera realizar un anuncio más oficial dentro de algunos meses y que, mientras tanto, continuará aprovechando el tiempo que le queda para crear contenido.

Debí contar esto más adelante, pero ya que, aprovechemos estos meses antes de diciembre y la damos toda, aprovechemos el contenido, para que ya yo en diciembre pueda irme más tranquila.

La creadora de contenido también planteó la posibilidad de que su decisión esté relacionada con una eventual segunda maternidad. Según explicó, le gustaría vivir un embarazo y la etapa posterior al nacimiento de su hijo en privado, sin tener que concentrarse en producir contenido o trabajar frente a las cámaras.

“Quiero vivir mi embarazo pleno, no pensar en trabajar, no pensar en crear contenido, quiero parir tranquila y a maternar; además, ya tengo los recursos económicos para no vivir de las redes sociales”, agregó.

¿Qué pasó con el proceso judicial de Aida Victoria Merlano?

El anuncio generó especulaciones entre usuarios de redes sociales debido al proceso judicial que enfrenta. Aida Victoria Merlano fue condenada a 13 años y ocho meses de prisión por los delitos de favorecimiento de fuga de presos y uso de menores de edad para la comisión de delitos, en relación con la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo, ocurrida en octubre de 2019.

La sentencia permanece bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia luego del recurso de casación presentado por su defensa.

Por ahora, la explicación entregada públicamente por Aida Victoria sobre su eventual retiro está relacionada con su deseo de tener mayor privacidad y tranquilidad junto a su familia.