El consejo de James Rodríguez a Juan Manuel Rengifo antes de su debut con Colombia

Juan Manuel Rengifo recibió su primera convocatoria oficial a la Selección Colombia y, antes de afrontar sus primeros partidos con el equipo nacional, contó cómo ha sido compartir con James Rodríguez en Atlético Nacional y qué consejos le ha dado el histórico ‘10’.

El joven volante, considerado una de las promesas del cuadro antioqueño, ya se encuentra concentrado con Colombia para esta nueva etapa del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

¿Qué consejo le dio James Rodríguez a Juan Manuel Rengifo?

Rengifo contó que ha aprovechado la posibilidad de tener a James como compañero para preguntarle sobre su experiencia con la Selección Colombia y recibir algunas recomendaciones antes de afrontar su primera convocatoria.

Le estoy aprendiendo mucho. Ha sido muy abierto y muy sencillo para hablarnos y para ayudar a los jóvenes más que todo. Aprovechando que lo tengo al lado, le he pedido algunos consejos y preguntándole cómo es estar en la Selección, explicó el futbolista.

La respuesta de James estuvo relacionada con disfrutar la oportunidad, pero sin perder de vista la responsabilidad que implica vestir la camiseta de Colombia.

Me dijo que disfrutara y que fuera feliz, que esto es algo muy bonito y que también lo tome con la responsabilidad y compromiso que esto requiere, contó Rengifo sobre el consejo recibido.

Para el joven futbolista, compartir vestuario con James representa además una oportunidad de aprendizaje en una etapa importante de su carrera.

Juan Manuel Rengifo es una de las novedades de Colombia

La convocatoria representa un nuevo paso para Rengifo, quien ya había aparecido en la prelista de 55 jugadores de Colombia antes del Mundial, aunque finalmente no hizo parte de la convocatoria definitiva.

Ahora, el mediocampista de Atlético Nacional recibió su primera convocatoria oficial y se suma al grupo que afrontará los compromisos de esta Fecha FIFA.

Su llamado ocurre en medio de una renovación de la Selección Colombia. James Rodríguez y Juan Fernando Quintero anunciaron su retiro del combinado nacional, dejando espacio para que nuevos futbolistas comiencen a asumir protagonismo.

Rengifo y Samuel Velásquez no estarán con Nacional para el partido ante Millonarios, pues ambos ya se unieron a la concentración de Colombia en Estados Unidos.

Además de su estreno con la Selección, el nombre de Rengifo ha comenzado a generar interés fuera del país. El volante de Nacional aparece en el radar de clubes de Brasil y Europa.

¿Quién usará la camiseta número 10 de Colombia?

La salida de James también abrió una pregunta sobre el futuro del histórico dorsal. Néstor Lorenzo confirmó que la camiseta número 10 continuará siendo utilizada por otro futbolista.

El técnico explicó que, a diferencia de algunos clubes, las selecciones no retiran oficialmente los números y que la camiseta seguirá disponible para los jugadores convocados.

“Es una camiseta honorable para Colombia”, señaló Lorenzo, quien también destacó la importancia de darle continuidad al trabajo con futbolistas provenientes de las divisiones menores.

Rengifo aparece precisamente dentro de esa nueva generación que comienza a buscar un lugar en la Selección. Ahora tendrá que responder en la cancha a la oportunidad que recibió y poner en práctica, entre otras cosas, el consejo que le dejó James.