Las razones por las que Colpensiones solicitó aplazar la implementación de la reforma pensional

Tres entidades estatales colombianas han expresado preocupación formal ante la Corte Constitucional sobre la implementación de la reforma pensional, señalando insuficiencia de recursos económicos y tiempo para su puesta en marcha según lo previsto.

Colpensiones pide aplazar la implementación de la reforma pensional

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Colpensiones envió una carta oficial a la Corte Constitucional solicitando aplazar la entrada en vigor de la reforma pensional, proponiendo que no aplique desde el 1 de abril de 2027, sino hasta el 1 de abril de 2028.

La entidad fundamenta su petición en la necesidad de mejorar sustancialmente su infraestructura tecnológica, considerando que pasará de administrar 3 millones de cotizantes a 10 millones de afiliados.

Paralelamente, el Banco de la República presentó un documento ante la Corte solicitando aclaración sobre la fecha de aplicación de la reforma. Fuentes conocedoras del proceso calificaron la situación como "un desastre fiscal, de caja, de carácter jurídico y de carácter operativo", enfatizando que "el sistema pensional es un sistema que tiene que funcionar en coordinación de muchas entidades, entre ellas estas tres, para que pueda tener un desarrollo exitoso".

El Ministerio de Hacienda fue la tercera institución en manifestar sus reservas, presentando un incidente de impacto fiscal para que la Corte Constitucional evalúe las consecuencias en las finanzas públicas.

Según los cálculos oficiales de esta cartera, la implementación de la reforma requeriría aproximadamente 5 billones de pesos adicionales con los que actualmente no se cuenta en el presupuesto nacional.

Estas advertencias institucionales evidencian las complejidades operativas, tecnológicas y financieras que enfrenta la implementación de la reforma pensional en Colombia.

La Corte Constitucional deberá ahora evaluar estas solicitudes y determinar si procede el aplazamiento solicitado por Colpensiones, aclarar la fecha de aplicación según lo requerido por el Banco de la República, y analizar el impacto fiscal planteado por el Ministerio de Hacienda.