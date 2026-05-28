Exnovia de Francisco Bolívar rompió el silencio en medio de la crisis del actor: esto dijo

En los últimos días, el actor Fabián Ríos, que ha trabajado en producciones como 'Hasta que la plata nos separe' y 'Doña Bella', encendió las alarmas al pedir oraciones por su colega Francisco Bolívar.

De acuerdo con lo que se ha rumorado, Bolívar, que se dio a conocer en el mundo de la actuación por su interpretación en 'Pandillas, Guerra y Paz', estaría enfrentando problemas emocionales.

Además, según la Revista Vea, algunas de las razones serían una ruptura amorosa y una pérdida económica que habría sufrido tras realizar una importante inversión.

En medio de esa coyuntura, Carolina Manrique, una de sus exparejas, se ha convertido en tendencia y rompió el silencio en las últimas horas. ¿Qué dijo?

Este fue el mensaje de Carolina Manrique, exnovia de Francisco Bolívar, el reconocido actor colombiano

Después de que los internautas comenzaron a hablar de la relación que Francisco Bolívar tuvo con Carolina Manrique, la entrenadora personal indicó que ella no tiene nada que ver con la situación actual debido a que su vínculo sentimental terminó hace más de diez años.

"Bueno, muchachos, soy yo y terminé con él hace 14 años. Jajaja, no me metan ahí", escribió en redes sociales.

Este fue el mensaje que redactó Fabián Ríos y encendió las alarmas sobre el estado del actor Francisco Bolívar

En sus redes sociales, Fabián Ríos expresó el cariño que siente por el actor Francisco Bolívar y deseó que su situación mejore pronto.

"Para todas las personas que me han preguntado por mi nené, quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor; por eso les digo: una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano y que esté feliz. Mi deber desde el amor es proteger a los míos y mi nené es de los míos", indicó.

"Solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta, al igual que todos nosotros, sus compañeros. Desde el amor les digo: una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad", agregó también.