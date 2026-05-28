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Exnovia de Francisco Bolívar rompió el silencio en medio de la crisis del actor: esto dijo

Los internautas se han preocupado por el actor después de que uno de sus colegas redactó un enigmático mensaje.

Foto: @franciscobolivar en Instagram.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
05:37 p. m.
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En los últimos días, el actor Fabián Ríos, que ha trabajado en producciones como 'Hasta que la plata nos separe' y 'Doña Bella', encendió las alarmas al pedir oraciones por su colega Francisco Bolívar.

De acuerdo con lo que se ha rumorado, Bolívar, que se dio a conocer en el mundo de la actuación por su interpretación en 'Pandillas, Guerra y Paz', estaría enfrentando problemas emocionales.

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Además, según la Revista Vea, algunas de las razones serían una ruptura amorosa y una pérdida económica que habría sufrido tras realizar una importante inversión.

En medio de esa coyuntura, Carolina Manrique, una de sus exparejas, se ha convertido en tendencia y rompió el silencio en las últimas horas. ¿Qué dijo?

Este fue el mensaje de Carolina Manrique, exnovia de Francisco Bolívar, el reconocido actor colombiano

Después de que los internautas comenzaron a hablar de la relación que Francisco Bolívar tuvo con Carolina Manrique, la entrenadora personal indicó que ella no tiene nada que ver con la situación actual debido a que su vínculo sentimental terminó hace más de diez años.

"Bueno, muchachos, soy yo y terminé con él hace 14 años. Jajaja, no me metan ahí", escribió en redes sociales.

Este fue el mensaje que redactó Fabián Ríos y encendió las alarmas sobre el estado del actor Francisco Bolívar

En sus redes sociales, Fabián Ríos expresó el cariño que siente por el actor Francisco Bolívar y deseó que su situación mejore pronto.

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"Para todas las personas que me han preguntado por mi nené, quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor; por eso les digo: una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano y que esté feliz. Mi deber desde el amor es proteger a los míos y mi nené es de los míos", indicó.

"Solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta, al igual que todos nosotros, sus compañeros. Desde el amor les digo: una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad", agregó también.

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