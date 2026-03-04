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El Papa León XIV preside la Misa de la Pasión de Cristo ante miles de fieles en el mundo

El Sumo Pontífice ofreció un mensaje de consuelo y fe, invitando a los fieles a transformar el dolor en esperanza.

Noticias RCN

abril 03 de 2026
01:28 p. m.
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El papa León XIV presidió este Viernes Santo la conmemoración de la Pasión de Cristo en la basílica de San Pedro del Vaticano, en lo que fue el primer rito de este tipo de su pontificado.

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La ceremonia comenzó con el pontífice tendido en el suelo, siguiendo la antigua tradición que simboliza la humildad y la entrega total ante Dios.

Vestido con los paramentos rojos, signo del martirio, León XIV se postró sobre una alfombra frente al Altar de la Confesión, lugar que según la tradición guarda la tumba del apóstol Pedro.

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Una tradición retomada

Con este gesto, León XIV recuperó una práctica que había quedado en pausa durante los últimos años del pontificado de Francisco, quien por problemas de movilidad se limitaba a rezar de pie o en silla de ruedas. El nuevo Papa quiso subrayar la continuidad de la tradición, marcando así un inicio solemne en su ministerio.

Mensaje de esperanza en la homilía

Durante la Celebración de la Pasión del Señor, el predicador de la Casa Pontificia recordó cómo Jesús encarnó la figura del «Siervo del Señor» anunciada por Isaías, introduciendo una lógica distinta: “En una época desgarrada por el odio y la violencia, los cristianos deponen las armas y confían en la Cruz”.

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El Papa León XIV, reflexionando sobre el sentido de la Pascua, destacó: “En el Crucificado podemos reconocer a un Dios que no permanece distante, sino que entra hasta lo más hondo de nuestro dolor. Su grito es un acto profundo de humanidad, y también es una forma extrema de oración”. Añadió que ese clamor de Jesús es una enseñanza para los creyentes: “Son gritos de esperanza en la hora de la prueba, que nos ayudan a confiar y a abrir el corazón al Dios que salva”.

De esta manera, León XIV ofreció un mensaje de consuelo y fe, invitando a los fieles a transformar el dolor en esperanza en medio de las dificultades actuales.

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