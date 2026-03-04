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Ataque sicarial dejó cuatro personas heridas en Jamundí, durante la noche del Jueves Santo

Dos hombres y dos mujeres que departían en una vivienda, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Piloto.

Noticias RCN

abril 03 de 2026
01:33 p. m.
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En Jamundí, Valle del Cauca, sicarios atacaron a tiros a cuatro personas que se reunían en una vivienda, durante la noche del Jueves Santo.

El hecho ocurrió sobre las 9 de la noche en el barrio El Rosario, en la zona centro del municipio. Allí, amigos y familiares se encontraban departiendo cuando fueron blanco de los disparos.

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Por ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre el ataque, registrado en un sector cercano a la vivienda de la primera mandataria del municipio.

Cuatro personas resultaron heridas

Según se sabe, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al hospital Piloto, de Jamundí.

De acuerdo con las autoridades, se trataría de dos mujeres y dos hombres que fueron alcanzados por las balas. Dos de las víctimas presentaron heridas de mayor gravedad.

Tras el ataque, la Policía llegó a la zona para acordonarla e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido, así como la identidad de los responsables.

Violencia y temor en Jamundí

Este 3 de abril también se confirmó la fuga de un peligroso delincuente identificado como Alexander Díaz, conocido como el Monstruo de Anapoima, quien se encontraba en la cárcel de Jamundí.

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Este hombre había sido condenado a 27 años de prisión por el homicidio de una pareja cometido en noviembre de 2023, en Anapoima, Cundinamarca.

Díaz es responsable de asfixiar a un hombre y abusar sexualmente para luego asesinar a la mujer. Posteriormente, fue acusado también de torturar y asesinar a una pareja de adultos mayores.

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