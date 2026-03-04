Ataque sicarial dejó cuatro personas heridas en Jamundí, durante la noche del Jueves Santo

En Jamundí, Valle del Cauca, sicarios atacaron a tiros a cuatro personas que se reunían en una vivienda, durante la noche del Jueves Santo.

El hecho ocurrió sobre las 9 de la noche en el barrio El Rosario, en la zona centro del municipio. Allí, amigos y familiares se encontraban departiendo cuando fueron blanco de los disparos.

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre el ataque, registrado en un sector cercano a la vivienda de la primera mandataria del municipio.

Cuatro personas resultaron heridas

Según se sabe, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al hospital Piloto, de Jamundí.

De acuerdo con las autoridades, se trataría de dos mujeres y dos hombres que fueron alcanzados por las balas. Dos de las víctimas presentaron heridas de mayor gravedad.

Tras el ataque, la Policía llegó a la zona para acordonarla e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido, así como la identidad de los responsables.

Violencia y temor en Jamundí

Este 3 de abril también se confirmó la fuga de un peligroso delincuente identificado como Alexander Díaz, conocido como el Monstruo de Anapoima, quien se encontraba en la cárcel de Jamundí.

Este hombre había sido condenado a 27 años de prisión por el homicidio de una pareja cometido en noviembre de 2023, en Anapoima, Cundinamarca.

Díaz es responsable de asfixiar a un hombre y abusar sexualmente para luego asesinar a la mujer. Posteriormente, fue acusado también de torturar y asesinar a una pareja de adultos mayores.