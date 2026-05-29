Este es el LINK OFICIAL y el paso a paso para votar en la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de 138 días, la temporada más larga de La Casa de los Famosos Colombia llegará a su fin.

Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal sueñan con coronarse después de jornadas de esfuerzo y un sinfín de emociones. Sin embargo, solo uno obtendrá el premio.

RELACIONADO LINK OFICIAL para ver EN VIVO la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Desde el lunes 25 de mayo, cada uno de los finalistas trabajó junto a su 'jefe de campaña' y envío múltiples mensajes para que su público le brinde el apoyo necesario en la gran final.

Es así como los seguidores de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran votando masivamente y, finalmente, su decisión se conocerá en la noche de este 29 de mayo.

¿Cuál es el LINK oficial para votar en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Los televidentes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 pueden votar por su famoso favorito en la página web oficial del reality.

El link al que se debe ingresar es este. Además, es importante recordar que este proceso es totalmente gratuito y que se puede emitir un voto cada cuatro horas.

¿Cuál es el paso a paso para votar en la final de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Si usted está conectado con el gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y quiere expresarle su apoyo a su participante favorito, debe seguir los siguientes pasos:

Registrarse o iniciar sesión en la página web oficial de La Casa de los Famosos Colombia.

Hacer clic en la opción votaciones.

Ingresar a la caja en la que dice 'votaciones ganador tercera temporada'.

Elegir a su famoso favorito.

Hacer clic en votar.

Esperar cuatro horas para repetir el proceso, en el caso de que quiera volver a votar.

¿Quién será el ganador? Conéctese con las transmisiones de la App y la señal principal del Canal RCN para enterarse.