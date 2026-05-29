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Una de las videntes más conocidas predijo al ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿quién sería?

¡La vidente analizó el panorama e indicó cuál es el participante que cuenta con el favoritismo!

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
04:50 p. m.
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El gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 es este 29 de mayo.

Después de la emisión de Noticias RCN de las 7:00 de la noche, iniciará la gala en la que los televidentes conocerán al ganador.

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A medida que avance este capítulo final, Carla Giraldo y Marcelo Cezán irán informando para quién es el cuarto, tercer y segundo lugar de la tercera temporada.

Además, finalmente, será anunciado el famoso que cuente con el apoyo mayoritario del público y pueda hacerse dueño del maletín en el que se encuentran los 400 millones de pesos.

La expectativa se encuentra a tope en las horas previas a la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y, por lo tanto, una de las videntes más reconocidas del país leyó sus cartas y predijo quién sería el ganador.

¿Qué fue exactamente lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Famosa vidente predijo al ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026 a horas de la gran final

La vidente Xiomara, de Somos Ángeles, el canal que en Youtube tiene más de 76.000 suscriptores, aseguró que Alejandro Estrada continúa siendo el participante con más favoritismo para ganar La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Tras leer sus cartas, esta reconocida astróloga hizo hincapié en que Juanda Caribe también tiene un público muy fiel, pero que, finalmente, no alcanzaría a sobrepasar al actor.

"Alejandro tiene muchos admiradores y gente que lo quiere. Es un hombre muy inteligente, muy estratega, y muchas personas van a votar por él", indicó la vidente.

"Aquí aparece la 'corona del Dios soberano' y, muy seguramente, Alejandro va a ser el ganador de La Casa de los Famosos. Las cartas en el hoy, en el ahora, en el presente y a muy poquito del resultado, eso es lo que muestran", concluyó.

¿Qué pasó en la última gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la gala del jueves 28 de mayo, los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 volvieron a ser protagonistas porque participaron en un 'posicionamiento' en positivo.

Esa dinámica consistió en que cada famoso se acomodó en frente de alguno de los finalistas y le expresó la razón por la que quiere que sea el nuevo ganador.

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En consecuencia, tras la participación de todos los presentes, hubo un empate entre Alejandro Estrada y Juanda Caribe.

¿Quién será el participante victorioso en la noche de este 29 de mayo? Descúbralo en la App y la señal principal del Canal RCN.

 

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