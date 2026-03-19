CANAL RCN
Tendencias

“Baby pelón”, la apuesta de la fundación de Karol G para apoyar a niños con cáncer

El juguete busca brindar apoyo emocional a los pequeños que tienen la enfermedad por medio del juego.

Foto: AFP y Fundación Juegaterapia
Foto: AFP y Fundación Juegaterapia

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
08:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva alternativa ha nacido desde la Fundación Juegaterapia y la Fundación Con Cora de Karol G ya que estas se unieron para crear al “Baby pelón con cora”. Este corresponde a un muñeco bebé que cuenta con distintos accesorios por medio del cual se busca hacer un homenaje a los niños que enfrentan el cáncer.

Karol G habría dado nueva pista sobre su próximo tour mundial: ¿lo confirmó?
RELACIONADO

Karol G habría dado nueva pista sobre su próximo tour mundial: ¿lo confirmó?

¿De qué se trata esta iniciativa?

La nueva propuesta unió a la cantante junto a dos pequeñas pacientes que actualmente se encuentran recibiendo tratamientos oncológicos con el objetivo de rendir un sentido homenaje a los niños que poseen la enfermedad. Por medio de la premisa “la quimio jugando se pasa volando”, se busca mejorar la vida de los pequeños a través del juego interactivo que aumenta la imaginación.

La Fundación Juegaterapia ha sobresalido por dedicarse a humanizar los espacios destinados a la recuperación de pacientes pediátricos dentro de distintos hospitales en todo el mundo.

Sin embargo, los juguetes han tomado un papel trascendental en esta misión ya que por medio de estos se ha llevado alegría, esperanza e ilusión a los pequeños en medio de los dolorosos procedimientos a los que se deben someter a diario.

“Baby pelón con cora” son muñecos sin pelo para que se conviertan en los compañeros de niños y niñas con cáncer. Para esta edición los bebés de plástico cuentan con distintos accesorios como sus propios bodys y pañoletas con diseños selváticos inspirados en los niños con la enfermedad en Medellín.

Para esta edición solo se encuentran disponibles 8.000 ejemplares que van a ir numerados con el objetivo de conservar la exclusividad de las piezas. La edición especial nace en sintonía con otros proyectos que también buscan impulsar la transformación de otros espacios que brindan atención a menores en la capital antioqueña.

Horóscopo de hoy: jueves 19 de marzo de 2026
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: jueves 19 de marzo de 2026

¿En dónde conseguir los bebés?

El enternecedor juguete se puede conseguir por medio de la página oficial de la Fundación Juegaterapia en donde se encuentran todos los ejemplares de los bebés y el nuevo “Baby pelón con cora” que lleva puesto un traje de color rojo con amarillo y su respectiva pañoleta en la cabeza.

Foto: Captura pantalla Fundación Juegaterapia
Foto: Captura pantalla Fundación Juegaterapia
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 19 de marzo de 2026

La casa de los famosos

Se tomó una decisión de ÚLTIMA HORA que revolucionó La Casa de los Famosos Colombia: esta fue

Epa Colombia

‘Epa Colombia’ tenía un carro dentro de la prisión y desató polémica: video

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Controversia por reuniones de Petro con candidatos y uso de recursos públicos durante elecciones

La senadora Angélica Lozano defendió la independencia de la Registraduría y respaldó el informe de la MOE.

Medio oriente

Ocho muertos, 21 ataques y 3.000 embarcaciones represadas: así se vive la crisis por el cierre en el estrecho de Ormuz

De registrar el paso de 120 embarcaciones por día, en las últimas dos semanas, solo 77 buques han cruzado este paso estratégico, que conecta al golfo Pérsico con el golfo de Omán.

Dólar

Nuevo giro en el precio del dólar en Colombia hoy 19 de marzo de 2026: tocó máximos

Luis Díaz

Fintas, velocidad, 'picardía', asistencia y gol: así fue EN VIDEO el partidazo de Luis Díaz vs. Atalanta, en Champions League

Enfermedades

¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?