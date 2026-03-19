“Baby pelón”, la apuesta de la fundación de Karol G para apoyar a niños con cáncer

Una nueva alternativa ha nacido desde la Fundación Juegaterapia y la Fundación Con Cora de Karol G ya que estas se unieron para crear al “Baby pelón con cora”. Este corresponde a un muñeco bebé que cuenta con distintos accesorios por medio del cual se busca hacer un homenaje a los niños que enfrentan el cáncer.

¿De qué se trata esta iniciativa?

La nueva propuesta unió a la cantante junto a dos pequeñas pacientes que actualmente se encuentran recibiendo tratamientos oncológicos con el objetivo de rendir un sentido homenaje a los niños que poseen la enfermedad. Por medio de la premisa “la quimio jugando se pasa volando”, se busca mejorar la vida de los pequeños a través del juego interactivo que aumenta la imaginación.

La Fundación Juegaterapia ha sobresalido por dedicarse a humanizar los espacios destinados a la recuperación de pacientes pediátricos dentro de distintos hospitales en todo el mundo.

Sin embargo, los juguetes han tomado un papel trascendental en esta misión ya que por medio de estos se ha llevado alegría, esperanza e ilusión a los pequeños en medio de los dolorosos procedimientos a los que se deben someter a diario.

“Baby pelón con cora” son muñecos sin pelo para que se conviertan en los compañeros de niños y niñas con cáncer. Para esta edición los bebés de plástico cuentan con distintos accesorios como sus propios bodys y pañoletas con diseños selváticos inspirados en los niños con la enfermedad en Medellín.

Para esta edición solo se encuentran disponibles 8.000 ejemplares que van a ir numerados con el objetivo de conservar la exclusividad de las piezas. La edición especial nace en sintonía con otros proyectos que también buscan impulsar la transformación de otros espacios que brindan atención a menores en la capital antioqueña.

¿En dónde conseguir los bebés?

El enternecedor juguete se puede conseguir por medio de la página oficial de la Fundación Juegaterapia en donde se encuentran todos los ejemplares de los bebés y el nuevo “Baby pelón con cora” que lleva puesto un traje de color rojo con amarillo y su respectiva pañoleta en la cabeza.