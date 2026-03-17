Karol G habría dado nueva pista sobre su próximo tour mundial: ¿lo confirmó?

Carolina Giraldo ha vuelto a encender las alarmas entre sus más fieles seguidores ya que, en las horas más recientes, compartió un carrusel con fotografías inéditas que habrían revelado pistas sobre el próximo anuncio mundial con el que le daría inicio a su nueva gira musical.

¿Karol G confirmó su tour mundial?

La ‘Bichota’ no se queda con nada ya que siempre que comparte un contenido en sus redes sociales causa conmoción y conversación. Pese a que no es constante en dichas plataformas, varias de sus fotografías y videos contienen, en su mayoría, mensajes ocultos que millones de fanáticos tratan de descifrar para conocer nuevos detalles de su vida.

En esta ocasión, la mujer compartió un carrusel, en Instagram, con fotos y videos de algunas de sus actividades más recientes. Ver películas, viajar, manejar su automóvil, entre otras acciones fueron publicadas por Giraldo.

Sin embargo, una foto en especial se llevó la atención de sus seguidores. La imagen corresponde a una captura de pantalla de una conversación en donde la intérprete de ‘Papasito’ habría expresado su gran emoción por estar en su próxima gira: “Ya quiero estar en tour. No aguanto. Qué emoción”.

Por supuesto, la sensualidad también hizo parte de las instantáneas. Karol dejó ver algunos de los escenarios en los que estaría ejecutando sus ensayos para su próxima presentación en el Coachella, entre otros looks en donde se exaltó el color azul marino.

Otro de los detalles que se llevaron la especial atención fue la fotografía de su computadora en donde capturó una popular escena de la serie ‘Heated Rivalry’, pues cientos de fanáticos estallaron de emoción al identificarse con el mismo gusto de la antioqueña.

¿Cuándo se presentará Karol G en el coachella?

Por otro lado, la mujer manifestó que se encuentra “calentando motores” para lo que será su segunda presentación en uno de los festivales internacionales de música más importantes en la actualidad.

El festival, que se llevará a cabo en el mítico Empire Polo Club de California, Estados Unidos, celebrará su edición número 25 del 10 al 19 de abril. La presentación de la antioqueña está programada para la fecha del 12 y 19 del mismo mes.